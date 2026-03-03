Bruce Campbell, actor reconocido por la saga Evil Dead, reveló que fue diagnosticado con cáncer, el cual describió como “tratable” pero no “curable”.

A través de sus redes sociales, explicó que iniciará tratamiento inmediato y que su vida profesional deberá cambiar, cancelando varias presentaciones y convenciones previstas para 2026.

Campbell pidió a sus seguidores evitar mostrar compasión o dar consejos, asegurando que cuenta con apoyo y fortaleza para enfrentar la enfermedad, mientras se prepara para promocionar su próxima película en otoño.

Bruce Campbell revela que su cáncer puede tratarse

A través de una publicación en sus redes sociales, Bruce Campbell mencionó que recientemente le diagnosticaron que tiene cáncer, aunque no especificó de qué tipo.

Bruce Campbell se limitó a mencionar que tiene un tipo de cáncer que es “tratable”; pero no “curable”, por lo que iniciará el tratamiento de manera inmediata.

El también director no quizo entrar en más detalles; de hecho mencionó que si hizo público el diagnóstico, es porque algunas cosas deberán de cambiar en su vida profesional.

Así que las apariciones, convenciones y trabajo en general tendrá que quedar en segundo plano mientras recibe el tratamiento debido a su enfermedad.

De igual manera pidió a sus fans que no mostraran compasión ni le dieran consejos al respecto, lo único que hace es adelantarse a las noticias falsas que podrían surgir.

Afirmando que cuenta con mucho apoyo y que es un “cabrón duro”, por lo que espera estar aquí durante mucho tiempo.

Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una “oportunidad”, así que, bueno, yo tengo una. Un tipo de cáncer “tratable”, no “curable”. Disculpen si les sorprende, a mí también. La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento. Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, “Ernie y Emma”, este otoño. Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano. Eso es todo. No busco compasión ni consejos; solo quiero adelantarme a esta información por si sale información falsa (que saldrá). No teman, soy un cabrón duro y cuento con mucho apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo. Bruce Campbell, actor y director de cine

Bruce Campbell cancelará diversas apariciones debido a su cáncer

Tras darse a conocer su diagnóstico de cáncer, Bruce Campbell dio a conocer que varias de las convenciones que tenía planeadas para este 2026 tendrán que ser canceladas.

El plan de Bruce Campbell es recuperarse durante verano, para así estar listo para promocionar su película “Ernie y Emma” en otoño.

El actor no dio a conocer cuál es el tratamiento que recibirá; sin embargo, es posible que requiera que esté en completo reposo, de ahí que no pueda trabajar durante un tiempo.

Otra cosa a mencionar es que, al ser un cáncer “tratable”, eso significa que el tratamiento que recibirá Bruce Campbell simplemente retrasará la enfermedad por un tiempo.