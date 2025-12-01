Lupillo Rivera -de 53 años de edad- se mostró firme ante la polémica que inició la publicación de su libro.

En dicho material ahondó en su relación sentimental con Belinda -de 36 años de edad- y sostuvo que todo lo que se lee en su autobiografía es cien porciento real.

Lupillo Rivera asegura no haber sido notificado por una demanda de Belinda

Tras el lanzamiento de su autobiografía, se supo que Belinda consiguió medidas de protección que debían ser atendidas por Lupillo Rivera.

En esta misma línea trascendió que la cantante iniciaría una demanda por violencia digital y mediática.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Lupillo Rivera enfrenta un panorama legal complicado desde que su autobiografía, Tragos amargos, se lanzó al mercado con todo tipo de revelaciones a nivel personal y familiar.

Sin embargo, en el caso específico de Belinda aseguró a la prensa en México que sigue en espera de ser notificado formalmente.

Aún así, se mantuvo firme y se mostró dispuesto a seguir adelante con las promociones de su libro, defendiendo más que nada todo lo que en él escribió.

“No se hizo nada malo de mi parte, no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas”. Lupillo Rivera

En este sentido, el cantante aseguró que todo lo escrito es real y no hay motivos para retractarse.

El cantante también se dijo consciente de que habrá un sector que tratará de desacreditar lo que él llama “su verdad”.

Lupillo Rivera lanzó un mensaje a estas personas, diciéndoles que si no les va a gustar su libro que simplemente no lean.

Por su parte, de Belinda no dijo nada más concreto, pues parte de las medidas que consiguió la cantante fue que Rivera no podía hablar de su persona en medios o redes sociales.