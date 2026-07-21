Luisito Comunica volvió a dar de qué hablar luego de compartir la inesperada experiencia que vivió durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España al quedar en la última fila del estadio.

El creador de contenido conocido como Luisito Comunica contó que desembolsó 7 mil 500 dólares (más de 140 mil pesos mexicanos) por dos boletos adquiridos en reventa para ver el partido entre España y Argentina, aunque la ubicación que recibió no fue la que esperaba.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica mostró que sus asientos se encontraban en la última fila del MetLife Stadium, una situación que tomó con humor pese al elevado precio que pagó para asistir a la final del Mundial 2026, el partido más importante del torneo.

Luisito Comunica se burló de la ubicación que recibió tras comprar boletos de reventa para la final del Mundial 2026

Luisito Comunica asistió a la final del Mundial 2027¡6 encuentro acompañado de su pareja, Ary Tenorio, y documentó la experiencia desde las gradas. Entre risas, grabó la vista desde su asiento y aseguró que, aunque sabía que había comprado entradas en una zona alta, nunca imaginó que serían literalmente las últimas disponibles.

"Vean nada más qué risa. Nuestro asiento es literal el último, no hay más“, comentó el influencer en uno de los videos publicados en Instagram. Más tarde añadió otra broma al señalar que estaban “tan atrás” que incluso quedaron detrás del operativo de seguridad del estadio.

Lejos de molestarse, Luisito Comunica reconoció el ingenio de quien revendió las entradas y dijo entre bromas que el vendedor fue “un perro crack de los negocios”. Su caso reavivó el debate sobre la reventa de boletos en eventos deportivos de alta demanda, donde los aficionados suelen pagar cifras muy superiores al precio original para asegurar un lugar.