Luis Miguel brilló por su ausencia en el cumpleaños número 53 de su hermano, el empresario Alejandro Basteri, celebrado el pasado 25 de agosto.

El silencio de Luis Miguel contrastó con la emotiva felicitación que su hija, la modelo e influencer Michelle Salas le dedicó en redes sociales a su tío.

El mensaje es una muestra del fuerte vínculo que desde hace años une a Michelle Salas con Alejandro Basteri, quien parece ser más cercano a la modelo que su propio padre, Luis Miguel.

Luis Miguel y Alejandro Basteri (Especial )

Así felicitó Michelle Salas a su tío Alejandro Basteri por su cumpleaños

Michelle Salas, de 36 años, celebró en sus historias de Instagram el cumpleaños de su tío, con una dedicatoria que tocó fibras sensibles.

La publicación incluyó una foto tomada el día de su boda con Danilo Díaz, en octubre de 2024.

En ella, Michelle Salas aparece abrazando a Alejandro Basteri por el cuello, mientras él la toma por la espalda y sonríe con ternura a la cámara.

La modelo escribió: “@abasteri te quiero infinito, shushu, que cumplas muchos más”, dejando claro el fuerte lazo que los une.

(@michellesalasb / Instagram)

Alejandro Basteri también recibió felicitaciones de su hijo por su cumpleaños

La publicación causó revuelo en la redes sociales, donde los internautas aplaudieron el gesto y la cercanía de la hija mayor de Luis Miguel con su tío, quien la ha acompañado en otros momentos especiales de su vida.

Otro que le expresó afectuosas felicitaciones a Alejandro Basteri fue su hijo Pierre Alexander, quien también compartió una foto junto a él.

Según reportes, Alejandro Basteri disfrutó de un cumpleaños rodeado de sus seres queridos.

En redes, el hermano de Luis Miguel presumió algunos mensajes, agradeciendo el cariño recibido en su día especial.

Alejandro Basteri (@abasteri)

Luis Miguel y Alejandro estarían distanciados desde hace unos años

En contraste, Luis Miguel no emitió ningún mensaje público dirigido a su hermano.

En su juventud, Luis Miguel y Alejandro Basteri, eran inseparables, lo que habría sido impulsado por la búsqueda que ambos emprendieron de su madre.

Sin embargo, desde hace unos años se ha rumorado que mantienen un distanciamiento por diferencias personales y estilos de vida distintos.