Defensa de Luis de Llano compartió un comunicado burlón donde se refieren a Sasha Sokol como “Dama de negro” y de nuevo la revictimizan.

Los abogados de Sasha Sokol confirmaron que un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano y deberá cumplir con 36 horas de arresto, por lo que productor respondió con un comunicado agresivo.

Luis de Llano comparte comunicado burlón contra Sasha Sokol

Durante la noche del 19 de noviembre, la defensa de Luis de Llano difundió en los medios un comunicado el que titularon: “La mendacidad vengativa de la dama de negro”.

El comunicado de Luis de Llano fue burlón, revictimizante y dio a entender que la información detallada por sus abogados son mentiras.

Luis de Llano respondió a Sasha Sokol con 10 puntos que estuvieron llenos de ironía y tachó la petición de la cantante como parte de un “circo mediático”.

El primer punto de este comunicado se llamó: “Picaresca, la mentira para el circo”, en el cual acusan Sasha Sokol de revelar el contenido de la disculpa que debía dar Luis de Llano.

“La mentira del rechazo”, fue el segundo punto que tocó el comunicado de Luis de Llano, donde aseguran que no fue el juzgado quien rechazó su disculpa pública, si no Sasha Sokol.

Luis de Llano insiste en atacar a Sasha Sokol a pesar de la sentencia en su contra

“Qué es perdón público” fue el punto seis del comunicado de Luis de Llano, donde se burla de Sasha Sokol con frases como: “plis ripit after mi, clama el ‘Sokoltim’”.

Luis de Llano insiste en que el texto propuesto por Sasha Sokol y aprobado por una juez, es un intento de autoincriminarlo.

El productor reiteró su justificación en negarse a dar la disculpa pública correspondiente, mencionando que es inconstitucional.

En el punto siete, Luis de Llano llama “mentirosillos” a los abogados de Sasha Sokol y así continuó burlándose de las palabras de la cantante, así como la sentencia.