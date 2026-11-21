Luis de Llano impugnó la nueva orden de arresto de 36 horas tras no cumplir con la disculpa pública a Sasha Sokol, el productor insiste en que quieren incriminarlo.

Los abogados de Sasha Sokol confirmaron que un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano y le ordenó retirar el video de YouTube, además de imponerle un arresto de 36 horas.

Luis de Llano impugna nueva orden de arresto de 36 horas por caso Sasha Sokol

Luis de Llano envió un comunicado a diversos medios el cual tituló: “La mendacidad vengativa de la dama de negro”, donde asegura que la medida que le impuso el juzgado es improcedente y la impugnó, por lo que no será arrestado.

Luis de Llano sostiene que la disculpa aprobada por la juez del caso lo incrimina, además de que existen recursos legales pendientes.

Luis de Llano no se va a disculpar con Sasha Sokol (Especial )

Dicho texto tiene un toque irónico y usa calificativos que revictimizan a Sasha Sokol, por lo que una vez más estaría violando su sentencia.

Ya que esta determina que Luis de Llano ya no puede mencionar a la cantante de forma pública y aunque no mencione su nombre, es evidente que habla de la cantante.

La defensa de Luis de Llano sostiene que la nueva solicitud de arresto de 36 horas ya fue cumplida en septiembre, cuando el productor estuvo menos de 72 horas en el Torito.

Abogados de Sasha Sokol aclaran que no piden prisión para Luis de Llano

La defensa legal de Sasha Sokol explicó que la disculpa pública fue aprobada por una jueza y forma parte de la sentencia de Luis de Llano, por lo que esta no lo puede incriminar por un delito que ya fue comprobado.

Sasha Sokol busca que se reconozca la verdad sobre el abuso que ejerció Luis de Llano sobre ella cuando era menor de edad.

Peter Bauer, abogado de Sasha Sokol, aclara que Luis de Llano conocía el contenido de la disculpa pública desde hace un año y no lo impugnó : “Es un texto sencillo que el señor no ha querido leer frente a una cámara”.