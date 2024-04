El caso de Patricio Cabezut sigue dando de qué hablar, pues ahora se habla de los videos de las hijas que Aurea Zapata donde cuentan el abuso sexual, pues estos revelarían un oscuro trasfondo.

La situación legal de Patricio Cabezut y Aurea Zapata ha dado mucho de qué hablar, pues poco a poco salen más detalles de la denuncia por abuso sexual por la que la Fiscalía de la CDMX buscaría al conductor.

Y es que no solo se trata de la prueba Antenas, que la propia creadora negó se le haya aplicado a las hijas de Aurea Zapata para evidenciar el abuso sexual, sino de otros videos filtrados.

Lo de estos nuevos videos de las hijas de Aurea Zapata serían la base para sostener que existen inconsistencias en la denuncia legal al conductor.

Desde el 25 de marzo, la Fiscalía de la CDMX buscaría a Patricio Cabezut -de 57 años de edad- por presunto abuso sexual agravado a sus hijas. Sin embargo, el caso sigue empañado por otros asuntos.

Pese a que el delito por el que se acusa es de gravedad, a esta acusación se le suman los detalles que han ido surgiendo con el paso de los días y que ya son vistos como inconsistencias.

Además de la negación del uso de la prueba Antenas en las hijas que tuvo con Aurea Zapata, se filtraron videos que fueron vistos por Norberto Campos, el colaborador de La Taquilla.

El reportero narró que en los videos que fueron la prueba que se entregó a la Fiscalía de la CDMX para la denuncia de abuso sexual, son los testimonios de las hijas del conductor.

Narra que primero, una de ellas confiesa haber sido abusada sexualmente de la siguiente manera:

“En septiembre 2021 mi papá me bañó y me tocaba así y yo me sentí incómoda”.

Narración de Norberto Campos.