La Fiscalía de la CDMX busca a Patricio Cabezut acusado de abuso sexual a sus hijas, días antes el conductor señalaba que Aurea Zapata solo busca difamarlo tras un polémico video que subió a sus redes.

El 20 de marzo, Aurea Zapata -de 47 años de edad- compartió un video en sus redes sociales, donde exponía temer por su vida y la de sus hijas, debido a la decisión de un juez de que las menores convivieran con su padre.

Ante ello y sobre la especulación que se abrió en el público, Patricio Cabezut -de 57 años de edad- la acusó de difamarlo y hasta expuso las incongruencias de sus declaraciones.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata (Agencia México)

Patricio Cabezut negaba acusaciones de Aurea Zapata; hoy es buscado por abuso sexual a sus hijas

Sin detallar qué es lo que había ocurrido, Aurea Zapata simplemente compartió temer ante la decisión que un juez le dio para que sus hijas convivieran con Patricio Cabezut, a quien en 2021 denunció por violencia intrafamiliar.

Pero según lo informado los estudios psicológicos a las dos hijas de Patricio Cabezut arrojaron que abusó sexualmente de ellas, por lo que el 29 de marzo se dio a conocer una orden de aprehensión de la Fiscalía de la CDMX.

Ni la violencia familiar y menos abuso sexual fueron delitos que el comunicador reconoció en ningún momento, incluso el 27 de marzo dio una entrevista arremetiendo contra Aurea Zapata.

En la exclusiva presentada en La Taquilla, Patricio Cabezut acusó a Aurea Zapata por difamación y hasta hizo saber las que consideraba incongruencias en lo que declaró en su video del 20 de marzo.

Patricio Cabezut acusaba de difamación a Aurea Zapata. (YouTube/ La Taquilla con René Franco / Tomada de video)

El comunicador señaló sentirse “difamado” por las acusaciones públicas que Aurea Zapata estaba diciendo sobre él, “violentan no solo a dos menores [sus hijas], deshonran a mi persona”.

Apuntó a que Aurea Zapata no tenía pruebas de lo que lo acusaba -violencia intrafamiliar-, aunque hoy se sabe que autoridades lo buscan por abuso sexual.

Por otra parte señaló las que veía incongruencias de lo declarado por su exesposa, apuntando que esta niega niega notificación de convivencia, “ella misma puso una apelación a las convivencias”.

“Una persona que no estaba notificada de convivencias, no mete amparos, ni apelaciones”. Patircio Cabezut, conductor.

Patricio Cabezut aseguraba que Aurea Zapata y sus hijas no tenían pruebas psicológicas, pero hoy se sabe otra versión

Patricio Cabezut no solo acusó a Aurea Zapata de difamarlo, negando así toda acusación, sino que también aseguró que su ex y sus hijas no se habían sometido a pruebas psicológicas que confirmaran la violencia de la que lo acusaba.

En la misma entrevista, el conductor argumentó que aunque un juez le había dado al orden de acudir a hacerse las pruebas, ella no había asistido.

“Se ha negado a seguir los ordenamientos de un juez para realizarse las evaluaciones psicológicas, tanto ella como las niñas”. Patricio Cabezut, conductor.

Por otra parte, argumentó que Aurea Zapata metía “apelaciones” para evitar estas pruebas psicológicas, aludiendo a que era mentira de lo que lo acusaba.

Sin embargo, el 29 de marzo se dio otra versión a los exámenes psicológicos de las victimas, hijas de Patrici Cabezut.

Si bien, Patricio Cabezut pudo no haber tenido conocimiento de que sí se habían hecho los exámenes psicológicos, se sabe que con la herramienta Antenas, se encontró que abusó sexualmente de sus hijas.

Según periodistas, a horas de que la Fiscalía de la CDMX dio a conocer la orden de aprehensión a Patricio Cabezut por abuso sexual, ni él ni Aurea Zapata atienden las llamadas para declarar a medios de comunicación lo determinado por autoridades.

Asimismo, se desconoce si Aurea Zapata estaba enterada de que sus hijas habían sido abusadas sexualmente por Patricio Cabezut o esto salió únicamente con Antenas; se dice que él salió del país.