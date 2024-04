“Es un padre ejemplar” fue lo que declaró un amigo de Patricio Cabezut, quien se comunicó con él luego de que la Fiscalía de la CDMX girara una orden de aprehensión por abuso sexual a sus hijas.

Según lo dicho por el amigo de Patricio Cabezut -de 57 años de edad-, le resultaba increíble que una denuncia por supuesta violencia inframiliar escalara a abuso sexual.

Pero por otra parte, Carlos Jiménez -quien filtró la orden de detención- ahondó sobre el tema y que la herramienta que Aurea Zapata mostró como prueba a un juez para la detención de su ex esposo.

Y es que a la imagen de Aurea Zapata se le suma el que le hayan filtrado un audio tratando de negociar con Patricio Cabezut, donde era por al buena o por la mala.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata siguen metidos en controversia, luego de que casi tres años de temas legales, él sea buscado por la Fiscalía de la CDMX por abuso sexual a sus hijas.

Ante ello, Daniel Morales, un amigo de Patricio Cabezut, fue cuestionado al respecto, diciendo que tuvo comunicación con el conductor tras la orden de aprehensión que se giró.

El amigo dijo no comprender el que sea acusado de abuso sexual cuando siempre se mostró tan buen padre e incluso, fue por su boda con Aurea Zapata que decidió sí tener hijos.

Asimismo, explicó que le resultaba inexplicable que la denuncia que la actriz comenzara con violencia intrafamiliar y pasara a abuso sexual, tardándose tanto tiempo.

Por otra parte, aseguró que Patricio Cabezut asistió 78 veces a la sala donde Aurea Zapata debía llevar a sus hijas para que convivieran con él, pero ella nunca llegó.

Un amigo de Patricio Cabezut dijo ya haber hablado con él tras la orden de aprehensión que giraron en su contra, pero ¿dónde está?

Según información dada por Carlos Jiménez, reportero de nota roja, la Fiscalía de la CDMX giró desde hace una semana una orden de aprehensión contra el conductor.

El documento legal mostrado por Jiménez, señala que fue el 25 de marzo que se pidió la orden de aprehensión de Patricio Cabezut.

Asimismo, se apunta a que el conductor es investigado por abuso sexual contra sus dos hijas, de modo que deberá permanecer en prisión preventiva.

Y es que aseguró que no solo se trata de las pruebas mostradas por Aurea Zapata, sino que un juez los evaluó y confirmó que Patricio Cabezut sí debe estar en prisión preventiva.

Se busca a Patricio Cabezut por el delito de abuso sexual, pero en medio de esto se filtró un audio que pone en duda la palabra de Aurea Zapata.

El caso de Aurea Zapata y Patricio Cabezut está siendo muy controversial, a tal nivel de que algunos creen que las menores mienten por el manejo que ella está teniendo desde hace casi tres años.

Y es que a esto se le suma que se filtró un audio en el que Patricio Cabezut y Aurea Zapata hablando sobre el divorcio, pero ella le planea dos propuestas; irse por el lado tranquilo o no.

Entre la conversación se entiende que Aurea Zapata le advirtió a Patricio Cabezut que podrían tener un divorcio tranquilo sin cargos o bien, ella interpondría todos los cargos que su abogado le recomiende.

“Le prometí al abogado que hoy no te pongo la demanda de divorcio, ni mañana (...) Va a ser todo de común acuerdo (...) Si no llegamos a esos acuerdos no sé qué va a pasar, ellos [abogados] me dirán.

Pues es el A o el B Patricio, el A es que hagamos acuerdos, que yo te vaya a presentar en los acuerdos, no es lo que tú quieras, son solicitudes.

Si no aceptas te vas por el B, y el B son las denuncias, no sé de qué te voy a demandar, eso me lo dirán mis abogados, pero seguramente será violencia familiar, te lo explicaron ayer”.

Aurea Zapata, actriz.