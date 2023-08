A Wendy Guevara la andan llamando “malagradecida” y el hate que le anda lloviendo se podría descontrolar, pues ahora irá a un concierto de Yuri.

A través de un en vivo que Wendy Guevara -de 30 años de edad- hizo mientras preparaba maletas para sus planes de esta semana, contó que iría a ver a Yuri.

Y es que recordemos que parte de la población LGBT, está contra Yuri -de 59 años de edad- por las declaraciones homofóbicas que ha tenido.

Y sumado al tema de Yuri, Wendy Guevara sigue siendo tundida porque ahora se irá de vacaciones con Marlon Colmenarez y hasta “malagradecida” le llaman.

Wendy Guevara está volviendo a retomar sus lives en redes sociales, tras salir ganadora de La Casa de los Famosos México y su fiesta que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, así como la influencer se ganó el cariño de muchos más seguidores, otra parte no terminan de tirarle hate y hasta “malagradecida” le llaman.

Y aunque el “malagradecida” fue porque Wendy Guevara dijo que se iría de vacaciones con Marlon Colmenarez -de 26 años de edad-, la furia se podría desatar aún más por otro motivo.

En un live que Wendy Guevara hizo ayer -21 de agosto- en canal de YouTube, contó que dentro de sus planes de esta semana será ir a un concierto de Yuri.

Pero este fue un hecho que enseguida sus fans detectaron y le dijeron “con Yuri, no”, pero la influencer dejó claro “a mí sí me gusta su música”.

Asimismo, contó que fue la propia Yuri quien la invitó a su concierto, mismo podría ser para el 27 de agosto en el Auditorio Nacional.

Cabe destacar que en los últimos años, Yuri se ha convertido en una de las personalidades más odiadas por algunos de la población LGBT, pero Wendy Guevara dejó claro que a ella no le importa eso.

Wendy Guevara podría desatar más odio al asistir al concierto de Yuri y es que de por sí, la llamaron “malagradecida” por compartir que se va de vacaciones con Marlon Colmenarez.

La realidad es que Marlon Colmenarez -pese al live que hizo- no termina de convencer a los seguidores de Wendy Guevara.

Sin embargo, la propia Wendy Guevara ya dijo que ella puede irse de vacaciones con quien quiera, respondiendo a quiénes la criticaban por su decisión.

“Me ponen que no, no mamen, es mi vida, yo puedo salir con quien yo quiera, pinches locas”.

Asimismo, Wendy Guevara dijo que también seguirá haciendo transmisiones con Marlon Colmenarez, “aunque se ataquen”, pues su psicólogo le recomendó seguir con su vida normal.

“Yo lo voy a hacer cuando yo quiera, no me importa que se enojen la verdad, es lo que estaba hablando con el psicólogo, me dijo que hiciera mi vida como antes, como siempre, de forma normal, si no les parece a personas es problema de ellos (...)”.

Wendy Guevara, influencer.