Wendy Guevara ha sufrido ataques de ansiedad entre tanta fiesta, trabajo y nuevos amigos; todo ocurrió en menos de una semana.

Ganar La Casa de los Famosos México sólo fue el inicio del auge de Wendy Guevara -de 29 años de edad- quiene tendrá trabajo y fortuna muy pronto.

El pasado sábado 19 de agosto, Wendy Guevara celebró su cumpleaños en León, Guanajuato.

Fue ahí que reveló a los medios que aún no asimila todo lo que le estás ocurriendo y no cree todo lo vive.

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ya tiene un nuevo proyecto con Vix y se especuló que Televisa tenía planes para ella.

No pasó ni una semana de su triunfo en el reality, pero Wendy Guevara ya tenía cámaras detrás de ella para hacer su nuevo programa llamado ‘Wendy, perdida pero famosa”.

Es por eso que durante un encuentro con reporteros, Wendy Guevara contó que aún “no le cae el veinte” de todo lo que le está ocurriendo.

“Todavía no me cae el veinte la verdad, a veces me dan ataques de ansiedad se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte”

Wendy Guevara