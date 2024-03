Yolanda Andrade de 51 años de edad, dice que Cristian Castro agarró a patadas a Verónica Castro.

Yolanda Andrade fue cuestionada por la prensa sobre la nueva polémica de Cristian Castro y reiteró que el artista había golpeado a Verónica Castro.

Además, recordó los problemas que presuntamente el cantante ha tenido con otras de sus exnovias, reiterando que es un hombre agresivo.

Cristian Castro confirmó que su reciente noviazgo con Mariela Sánchez de 42 años de edad terminó y, aunque no reveló las razones.

La empresaria argentina habría dejado ver que se debió a los celos del cantante y al cambio de personalidad que tuvo al llegar a México.

Yolanda Andrade dio su opinión sobre la ruptura entre Cristian Castro de 49 años de edad y Mariela Sánchez, pues dijo no sorprenderse con lo ocurrido.

Al respecto, la conductora dijo que más bien se “salvó” de ser una víctima más del comportamiento violento de Cristian Castro.

Quien, según ella llegó a golpear a su propia madre, Verónica Castro de 71 años de edad, a tal grado de mandarla al hospital.

Muy triste, yo no me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida ella hacía una cosa así, levantaba los brazos y todo, fue muy fuerte, muy triste”

De acuerdo con Yolanda Andrade, Cristian Castro “agarró a patadas” a Verónica Caa, al grado de requerir atención médica.

Según recuerda la conductora, aunque no estuvo presente al momento de la agresión, fue la encargada de llevarla al hospital.

Además, Yolanda Andrade recordó que, supuestamente, tras la agresión, Verónica Castro presentaba secuelas en las noches.

Respecto, a la forma como Cristian Castro trata a sus parejas sentimentales, Yolanda Andrade hizo un recuento y dejó claro que es una conducta constante en él.

Aseguró que el famoso agredía a sus ex parejas, de acuerdo con la conductora, el artista tenía actitudes sumamente groseras con quienes eran sus novias.

Según Yolanda Andrade, en una ocasión, dejó a una de sus parejas en Disneylandia completamente sola.

Además, la conductora salió en defensa de Valeria Liberman, ex esposa de Cristian Castro.

En medio de la polémica separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

Apareció Sabrina Ravelli, una mujer argentina, para dar detalles de su vieja relación con el cantante.

Aclarando que nunca llegaron a ser pareja pero reafirma las declaraciones de Yolanda Andrade de su mal comportamiento.

La modelo confesó que rechazó al cantante y, al no aceptar un ‘no’ como respuesta, aseguró que le contestó con un insulto.

Sabrina Ravelli aseguró que Cristian Castro “es súper romántico” cuando comenzó a cortejarla

Amplió afirmando que cuanto más le decía que no al artista, él insistía en su conquista, luego, se refirió a la siguiente llamada que recibió con un tremendo insulto:

“Al día siguiente me estaba haciendo unos masajes y me llama él. Atiendo y me dijo que no iba a permitir que le diga que no, que él venía remándola hace un montón de tiempo y me dijo una puteada bastante fea

Sabrina Ravelli