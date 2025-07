Lorena Herrera, de 57 años de edad, fue captada en un incómodo momento con su esposo Roberto Assad, de 49 años.

La situación ocurrió mientras Lorena Herrera y su pareja se encontraban vacacionando en Cancún, Quintana Roo.

Las imágenes se filtraron en redes sociales, generando molestia entre los internautas, quienes consideran que la prensa está siendo muy amarillista con Lorena Herrera.

Lorena Herrera, actriz. (Agencia México)

Así fue captada Lorena Herrera discutiendo con su esposo Roberto Assad

Lorena Herrera ha sido motivo de conversación en redes sociales, pues recientemente se filtró un video en el que aparece discutiendo con Roberto Assad.

En las imágenes, que circulan en TikTok, se observa al esposo de la actriz a bordo de una moto, mientras discute con Lorena Herrera, quien camina sobre la acera.

Todo parece indicar que Roberto Assad hizo algo que molestó a la también cantante, quien aparentemente le alza la voz.

Al no arreglar las cosas, Lorena Herrera ingresa a un inmueble, mientras Roberto Assad se marcha del lugar a bordo de la moto.

Lorena Herrera y Roberto Assad (@lorenaherreraoficial / Instagram )

El video de Lorena Herrera discutiendo con su esposo Roberto Assad genera críticas y molestia en redes sociales

Las difusión del video ha causado molestia entre los internautas, quienes han señalado que sólo se muestra a Lorena Herrera en una situación común entre cualquier pareja.

Ante ello, los internautas han considerado que lasa imágenes son el colmo de la intromisión de la prensa en la vida privada de las personas públicas.

“Hasta donde han caído las redes sociales ya grababan de todo y exhiben la vida de cualquier persona como si fuera de ellos”; “yo creo tu no peleas con tu pareja. Yo si no discuto algo mínimo con mi esposo no soy feliz”; comentaron algunos internautas.

Otros presumieron que el video podría ser un montaje para mantener vigente a Lorena Herrera, quien no ha dado de qué hablar últimamente.

El último proyecto destacado de Lorena Herrera fue ‘Siempre Reinas’, el polémico reality show que grabó para Netflix, con:

Lucía Méndez, de 68 años de edad

Laura Zapata, de 68 años (de edad

Sylvia Pasquel, de 74 años de edad

Lorena Herrera, de 56 años de edad

Sin embargo, tras la primera temporada, surgieron tensiones entre las participantes y Lucía Méndez fue la primera en anunciar que no estaría en la segunda temporada por conflictos con sus compañeras.

Posteriormente, Laura Zapata declaró que tanto ella como Sylvia Pasquel y Lorena Herrera decidieron no continuar en el proyecto, argumentando que cada una tenía compromisos laborales y que Netflix insistía en contar con las cuatro integrantes originales.