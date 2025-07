¿Lorena Herrera y Ninel Conde podrían trabajar juntas? La primera ya reveló la única condición para que esto se haga una realidad.

Desde hace varios años se ha hablado sobre una presunta rivalidad entre Lorena Herrera -de 57 años de edad- y Ninel Conde.

Desde hace un par de semanas la presunta rivalidad se intensificó cuando Lorena Herrara se burló de las cirugías estéticas que se ha realizado Ninel Conde, de 48 años de edad.

Aunque Lorena Herrera se justificó diciendo que sus comentarios contra Ninel Conde fueron parte de su humor negro, se sigue hablando de una rivalidad entre ambas.

Sin embargo, Lorena Herrera sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la cuál sí trabajaría con Ninel Conde, pese a que reconoce que son diferentes.

Por esta única razón Lorena Herrera sí aceptaría trabajar con Ninel Conde

A unas semanas de terminar el 2024, algunos artistas han hablado sobre los proyectos que tienen para el próximo año, 2025.

Una de ellas fue Lorena Herrera y es que incluso adelantó que si podría existir una colaboración con Ninel Conde.

Lorena Herrera (@lorenaherreraoficialmx)

Tras varios años de una supuesta rivalidad, parece que Lorena Herrera está dispuesta a dejar atrás todas las diferencias con Ninel Conde y volver a trabajar con ella.

Así lo dejo ver en una entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, donde Lorena Herrera habló de la condición para trabajar junto a Ninel Conde.

Todo sucedió cuando un reportero le cuestionó sobre las especulaciones que aseguraban que Lorena Herrera y Ninel Conde trabajarían juntas.

Lorena Herrera se mostró sorprendida por estas versiones, pero señaló que no podría decir que no pues no sabe que le deparé el futuro.

“Uno nunca sabe donde va a caer luego, así que mejor nunca digas de esta agua no he de beber” Lorena Herrera

Al ser cuestionada sobre si le llegará una buena propuesta económica si trabajaría con Ninel Conde, Lorena Herrera dejó en claro que no tendría que ver con el dinero.

Lorena Herrera destacó que solo aceptaría la propuesta para hacer trabajo interior y poder mejorar su paciencia y tolerancia.

“Yo ya lo he dicho, en este momento de mi vida yo aceptaría mucho ese tipo de cosas como para trabajo interior para aceptar a los demás tal cual son y crecer yo en paciencia y tolerancia” Lorena Herrera

Y es que Lorena Herrera destacó con Ninel Conde no hay química pero trabajar con ella podría ser una oportunidad para que ella aprenda algo.

“Estar evitando a esas personas que quizás con las cuales no hay química, pues estás evadiendo algo en ti, quizás puede ser una gran lección en donde yo aprenda o trabaje algo o acabe en el psicólogo” Lorena Herrera

Lorena Herrera pide que ya dejen en paz a Ninel Conde con sus operaciones

Al ser cuestionada sobre el deseo de Ninel Conde de seguir con sus cirugías, Lorena Herrera pidió que ya la dejaran pues cada uno era libre de decidir sobre su vida.

“Ya déjenla, pues que se haga todas las operaciones que quiera, cada quien elige en su vida lo que se quiere hacer” Lorena Herrera

Lorena Herrera destacó que si Nonel Conde es feliz transformándose completamente está bien.

“Las que se quieren operar y se quieren transformar y cambiarse toda su cara que lo hagan, si ella esta feliz es lo único que importa” Lorena Herrera

En ese sentido Lorena Herrera señaló que a Ninel Conde no le importa las opiniones de los demás.

“Si a ti no te gusta cómo se ve o a mí, yo creo que a ella no le importa en lo más mínimo” Lorena Herrera