Lorena Herrera revive pleito con Facundo y lo reta con 4 millones de pesos para que por fin se aclare polémica sobre su género.

Han pasado 23 años desde que Facundo aseguró que Lorena Herrera era hombre y esto sigue generando especulaciones que ya hartaron a la actriz.

La modelo asegura que el rumor difundido por Facundo le ha provocado pérdidas económicas y de fans.

Lorena Herrera reta a Facundo con 4 millones de pesos

Han transcurrido dos décadas y la pelea entre Facundo y Lorena Herrera por dudar de su género sigue causando problemas, por lo que la modelo quiere parar la situación.

Lorena Herrera lanzó un reto a Facundo, le apostaba 4 millones de pesos a que es mujer y lo demostraría.

“Facundo te reto. ¿Cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, con un ultrasonido a lado, una ginecóloga, la que ustedes elijan” Lorena Herrera

Lorena Herrera (Instagram | @lorenaherreraoficial)

La actriz menciona que a cambio de esa millonaria suma, estaría dispuesta a someterse a un ultrasonido y estudio ginecológico que demuestre que es una mujer biológica.

Lorena Herrera lanzó el reto entre broma y enojada, pues asegura que Facundo no tiene los recursos económicos para solventar la apuesta.

“Dejémoslo en 4 millones de pesos, ustedes organicen. Si el pobre hombre no tiene los 4 millones, lo podemos dejar en 2” Lorena Herrera

Facundo, conductor. (@facundopirata)

Lorena Herrera asegura que perdió público por el rumor de Facundo

El reto de Lorena Herrera a Facundo bajó de 4 a 2 millones de pesos, pero está dispuesta a terminar de una vez por todas con los chismes sobre su género.

Lorena Herrera aseguró que luego de que Facundo asegurara que era hombre, perdió contratos y a la mayoría de su público heterosexual.

“¿Sabes cuantos contratos se me han caído por esa estudies que dijo? Muchos, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual raíz de su estupidez” Lorena Herrera

A pesar de haber lanzado el reto, Lorena Herrera es consciente de que Facundo no tiene el dinero necesario para que ella de demuestre que es mujer: “No lo tienes”.

Lorena Herrera asegura que no le importa si Facundo cree o no que es mujer, pues no es un tema de trascendencia en su vida.

Incluso, Lorena Herrera le pide a Facundo que supere el tema, que madure y que mejor se retire del medio.