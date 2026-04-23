Lorena Herrera revive pleito con Facundo y lo reta con 4 millones de pesos para que por fin se aclare polémica sobre su género.
Han pasado 23 años desde que Facundo aseguró que Lorena Herrera era hombre y esto sigue generando especulaciones que ya hartaron a la actriz.
La modelo asegura que el rumor difundido por Facundo le ha provocado pérdidas económicas y de fans.
Lorena Herrera reta a Facundo con 4 millones de pesos
Han transcurrido dos décadas y la pelea entre Facundo y Lorena Herrera por dudar de su género sigue causando problemas, por lo que la modelo quiere parar la situación.
Lorena Herrera lanzó un reto a Facundo, le apostaba 4 millones de pesos a que es mujer y lo demostraría.
“Facundo te reto. ¿Cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, con un ultrasonido a lado, una ginecóloga, la que ustedes elijan”Lorena Herrera
La actriz menciona que a cambio de esa millonaria suma, estaría dispuesta a someterse a un ultrasonido y estudio ginecológico que demuestre que es una mujer biológica.
Lorena Herrera lanzó el reto entre broma y enojada, pues asegura que Facundo no tiene los recursos económicos para solventar la apuesta.
“Dejémoslo en 4 millones de pesos, ustedes organicen. Si el pobre hombre no tiene los 4 millones, lo podemos dejar en 2”Lorena Herrera
Lorena Herrera asegura que perdió público por el rumor de Facundo
El reto de Lorena Herrera a Facundo bajó de 4 a 2 millones de pesos, pero está dispuesta a terminar de una vez por todas con los chismes sobre su género.
Lorena Herrera aseguró que luego de que Facundo asegurara que era hombre, perdió contratos y a la mayoría de su público heterosexual.
“¿Sabes cuantos contratos se me han caído por esa estudies que dijo? Muchos, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual raíz de su estupidez”Lorena Herrera
A pesar de haber lanzado el reto, Lorena Herrera es consciente de que Facundo no tiene el dinero necesario para que ella de demuestre que es mujer: “No lo tienes”.
Lorena Herrera asegura que no le importa si Facundo cree o no que es mujer, pues no es un tema de trascendencia en su vida.
Incluso, Lorena Herrera le pide a Facundo que supere el tema, que madure y que mejor se retire del medio.