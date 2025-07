La pelea de Lorena Herrera -de 57 años de edad- y Facundo revive 22 años después; el conductor tiene un propósito de Año Nuevo que involucra a la actriz.

A pesar del tiempo, Lorena Herrera no perdona que Facundo -de 46 años de edad- haya difundido el rumor de que era hombre.

Recientemente, Lorena Herrera reiteró su desprecio por Facundo y niega que haya estado de acuerdo con él para crear polémica con su mentira.

En diversos programas, Lorena Herrera y Facundo se han encontrado para hablar de su vieja pelea, por lo que el conductor creyó que este era un tema del pasado.

Sin embargo, Lorena Herrera sigue molesta por este viejo ‘chisme’: “Que me diga directamente a los ojos si hubo un acuerdo sobre eso, cero acuerdo”.

Facundo lamentó que Lorena Herrera siga molesta por una “broma” de hace años y uno de sus propósitos de Año Nuevo es la actriz lo perdone.

“Ya me he encontrado en varios programas con ella y ya hasta se vengó de mí (...) yo le dije: ‘Yo creo que con este sufrimiento ya me podrías perdonar’.”

Facundo