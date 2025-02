Karla Esquivel revela que Lety Calderón le dio una cachetada real y jamás se disculpó, pero la actriz justifica sus acciones, aunque confiesa que sí le dio un duro golpe en la telenovela Mi amor sin tiempo.

Lety Calderón -de 56 años de edad- cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria del espectáculo y es que ha participado en diferentes melodramas.

Sin embargo, en esta ocasión Lety Calderón se encuentra en medio de la polémica luego de que se reveló que dio un tremendo golpe a una de sus compañeras y no se disculpó.

Fue la propia afectada Karla Esquivel -de 27 años de edad-, quien relató como recibió un fuerte golpe de Lety Calderón, pese a que no se había pactado de esa manera.

Tras las críticas que recibió por su falta de profesionalismo, Lety Calderón ya reaccionó y le pidió a Karla Esquivel que lo superará.

Poco a poco Karla Esquivel se ha ido ganando un nombre en la industria del espectáculo al protagonizar diferentes melodramas.

Sin embargo, Karla Esquivel no siempre ha tenido una buena experiencia y así lo reveló en una entrevista con Tony Hernández, mejor conocido como ‘Soy More’.

Y es que Karla Esquivel recordó una mala experiencia cuando protagonizó la telenovela Mi amor sin tiempo en donde dio vida a Fátima.

En esa novela, Karla Esquivel compartió créditos con Lety Calderón, quien interpretó a Greta, la mala del cuento.

Karla Esquivel relató que en una escena en la que Lety Calderón le tenía que dar una cachetada, le dio un fuerte golpe cuando no se había ensayado de esa manera.

Y es que de acuerdo con la propia Karla Esquivel se trataba de una cachetada marcada y así lo habían pactado antes de filmar la escena.

Sin embargo, cuando llegó el momento de grabar la escena, Lety Calderón se acercó más a ella, pero pensó que podría esquivar la cachetada.

Karla Esquivel relató que Lety Calderón si le dio un fuerte golpe y ni disculpas le pidió.

En su discurso, Karla Esquivel señaló que fue tan fuerte que incluso sus compañeros hicieron cara de sorpresa, pero Lety Calderón siguió como si nada hubiera pasado.

“No mames, o sea More, me da un golpe. De hecho se ve en la escena que mis compañeros de atrás reaccionaron: ‘No mames, le pegó’. Sonó como si me hubiera dado un puñetazo”

Karla Esquivel puntualizó que fue tal el golpe que el director Luis Eduardo Reyes entró para regañar a Lety Calderón por su acción.

En el video, Karla Esquivel puntualizó que Lety Calderón jamás le pidió una disculpa, pese a que ella ya había señalado que si le molestó el golpe.

Karla Esquivel confesó que el mismo director le pidió no hacer más escándalo, pero se molestó al ver las declaraciones de Lety Calderón en el que minimizó la situación.

De acuerdo con Karla Esquivel si le reclamó y aunque siguieron grabando las escenas, no fue su amiga pues incluso Lety Calderón siguió recordando la cachetada que le dio.

Tras las declaraciones de Karla Esquivel, usuarios arremetieron en contra de Lety Calderón y criticaron su falta de profesionalismo.

En agosto del 2024, Lety Calderón ya se había justificado señalando que si le había dado un fuerte golpe a Karla Esquivel, pero le había pedido disculpas.

Incluso en ese momento, Lety Calderón señaló que afortunadamente había quedado en una sola toma la cachetada y no la tuvieron que repetir.

“Sí pego duro, ahorita le acabo de dar un cachetadón a Karla Esquivel impresionante. Lo bueno es que fue una sola vez, le pedí disculpas porque sí la moví. No se la esperaba y que tratamos de que no fuera tan fuerte, sí fue un trancazote, lo lamento muchísimo”

Ahora que se revivió el tema, Lety Calderón siguió justificando sus acciones al señalar que el director había pedido así la escena.

“Fue una mala información de ambas partes, y pues llevo 41 años en esto. Me han dado y he dado cachetadas, yo estoy acostumbrada a esto, y pues sí, no está padre, pero es parte de nuestra profesión, así como llorar o darle un beso a alguien que no te gusta”

Lety Calderón