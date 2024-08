¿Lety Calderón le dio una cachetada a Shanik Berman? Andrea Legarreta cree que la periodista se ganó el golpe de la actriz.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2024, Shanik Berman -de 65 años de edad- reveló que la actriz Leticia Calderón la había agredido físicamente.

Tras la polémica que se generó, reporteros fueron en búsqueda de Lety Calderón -de 56 años de edad- para saber qué había pasado con Shanik Berman.

Lety Calderón confesó que fue verdad que le dio una cachetada a Shanik Berman, sin embargo destacó que tuvo una buena razón para hacerlo.

Sin embargo, la que sorprendió fue Andrea Legarreta -de 53 años de edad- al señalar que Shanik Berman se ganó que Lety Calderón le diera una cachetada.

Por esta razón Lety Calderón le dio una cachetada a Shanik Berman

El nombre de Lety Calderón se viralizó en las redes sociales luego de que Shanik Berman reveló que le había dado una cachetada.

Shanik Berman (@shanikberman / Ins)

En entrevista con el programa Hoy, Lety Calderón confirma cachetada a Shanik Berman, pero señaló que lo hizo por una razón.

Lety Calderón recordó que hace mucho tiempo no se pudo contener y en un salón de belleza le dio una cachetada a Shanik Berman.

De acuerdo con Lety Calderón todo fue porque dio la noticia falsa de que se encontraba embarazada.

“Sí, hace muchos años, no me pude contener y le di una cachetada en un salón de belleza porque ella aprovechó una entrevista que me hizo, para decir que estaba embarazada” Lety Calderón

Lety Calderón destacó que la noticia era falsa, pero eso le generó problemas con su familia e incluso le dejaron de hablar.

Y es que en ese momento se acababa de mudar de casa y sus papás pensaron que se había ido porque ya se encontraba embarazada.

“No, por supuesto que no, por eso fue el enojo, 19 o 20 años, no sé, yo acababa de poner mi casa, mi papá se puso mal, mi mamá y él me dejaron de hablar, se ofendieron muchísimo porque pensaron que me había ido de la casa porque estaba embarazada, entonces me causó un problema familiar muy serio” Lety Calderón

Lety Calderón señaló que este tipo de noticias falsas afectan a su familia, pues se creen la información y antes de que ella pueda defenderse ya se les generó una angustia.

“A veces, por querer vender una nota inventan cosas sin saber cómo pueden perjudicar a la familia. A mí no, porque yo estoy más acostumbrada, pero la familia o cuando te matan o cuando inventan ese tipo de cosas. Una vez también me mataron, y pues no, mi familia asustadísima. Mi mamá habló, porque antes de hablar conmigo, pues estaba muy espantada” Lety Calderón

Andrea Legarreta cree que Shanik Berman se ganó la cachetada de Lety Calderón

En su conversación con Hoy, Lety Calderón confesó que posteriormente pudo reconciliarse con Shanik Berman.

Y es que de acuerdo con Lety Calderón, Shanik Berman se acercó a ella para pedirle disculpas y aseguró que no se repetiría esta situación.

“Después ella, me acuerdo perfecto, que era una pelea de Julio César Chávez, me volvió a ver, estaba con mi mamá y me pidió disculpas. Me dijo que no iba a volver a pasar, y se lo agradecí porque le dije ‘de verdad esto no puede volver a pasar, porque, además, si vuelve a pasar’, en aquel entonces le dije ‘pues sí va a haber consecuencias’” Lety Calderón

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Andrea Legarreta cree que Shanik Berman se lo ganó.

“Se ganó el bofetón” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta se ha posicionado en contra de la violencia, pero en esta ocasión aprobó la agresión a Shanik Berman.

Además usuarios recordaron que se supone que Andrea Legarreta se supone que es amiga de Shanik Berman y ahora se mostró a favor de que le den cachetadas.