De acuerdo con Lety Calderón, Shanik Berman exageró su versión ya que nunca la agredió con un cepillo al punto de abrirle la barbilla y hacerla sangrar.

Lety Calderón dice que solo la cacheteó a Shanik Berman porque inventó una nota que afectó la salud de su papá y su abuela, quienes le retiraron el habla.

Aunque actualmente sí se saludan, la actriz asegura que no hay una amistad y tampoco cariño, pero ¿qué fue lo que pasó?

Leticia Calderón está enamorada, pero en modo chava no hay nada formal con su novio

Lety Calderón lo confirma, en el pasado golpeó a Shanik Berman cuando coincidieron en un salón de belleza en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Lety Calderón, de 55 años de edad, asegura que cacheteó a Shanik Berman, de 65 años de edad, porque ésta inventó que estaba embarazada.

En aquel momento, la actriz de telenovelas tenía entre 19 y 20 años de edad por lo que la falsa noticia la metió en problemas con sus papás y su abuela.

Además de que la insultaron, le retiraron su confianza y le dejaron de hablar, el papá de Lety Calderón casi sufre un infarto por la impresión y a su abuela se le subió el azúcar.

“Fue un momento muy desagradable en mi familia y no se vale, es como cuando inventaron que me había muerto. Muchas tías y primas le hablaron a mi mamá, estaban espantadísimos. Noticias como estas no saben que pueden ocasionar en gente mayor”

Lety Calderón