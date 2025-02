Karla Esquivel colocó en el centro de la polémica a Leticia Calderón, quien asegura le dio tremenda cachetada en la telenovela Amor sin tiempo.

De acuerdo con Karla Esquivel, Leticia Calderon le dio una cachetada real y nunca se disculpó pese a que toda la producción de Amor sin tiempo lo notó.

Pero ¿quién es esta actriz que asegura haber sido golpeada? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos de ella.

Karla Esquivel es una actriz mexicana cuyo interés por la actuación despertó al ver a su abuelo desempeñarse como actor.

Su nombre tomó fuerza al convertirse en la protagonista de la telenovela de Televisa, Nadie como tú, en 2023.

En Instagram la encuentras como @karlaesquivelc, plataforma donde comparte imágenes de sus proyectos así como de sus experiencias personales.

Karla Esquivel nació en la Ciudad de México un 13 de junio de 1997 por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

Al haber poca información personal de Karla Esquivel en Internet se desconoce si esta actriz tiene novio o esposo.

A Karla Esquivel la rige el signo zodiacal de géminis.

Al haber poca información personal de Karla Esquivel en Internet, no se sabe si tiene hijos.

Apoyada principalmente por su mamá, Karla Esquivel estudio en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de donde egresó en 2018.

Antes de ingresar al mundo de las telenovelas, Karla Esquivel trabajó como editora de historias para el programa de telerrealidad Gran Hermano.

Debutó en su primera telenovela en 2019; sin embargo, su nombre tomó fuerza en 2023, cuando Televisa le dio su primer protagónico en el melodrama “Nadie como tú” convirtiéndola en la gran promesa de la televisora.

Ha trabajado en las telenovelas:

A través del canal de YouTube, Plan astral, Karla Esquivel reveló haber sido golpeada por la actriz Leticia Calderón en la telenovela “Mi amor sin tiempo”.

De acuerdo con Karla Esquivel, Lety Calderón -de 56 años de edad- le dio un golpe real en una escena aún cuando el director marcó la distancia para realizar una cachetada volada, es decir, falsa.

“Sonó como si me hubiera dado un puñetazo y ella dijo: ‘no, no le pegué, le di un putazo’, pero ella muy quitada de la pena, nunca me pidió una disculpa”

Karla Esquivel