Karla Esquivel -de 27 años de edad- habla de la cachetada que le dio Leticia Calderón y dice que “le metieron miedo” para que no denunciara.

Recientemente se volvió viral una escena donde Leticia Calderón -de 56 años de edad- le dio una fuerte cachetada a Karla Esquivel en la novela “Mi amor sin tiempo”.

Leticia Calderón asegura que sí se disculpó con Karla Esquivel por el fuerte golpe que le propinó, pero ya reveló fuertes detalles de la situación.

Karla Esquivel reveló en un podcast un lamentable momento que vivió al actuar con Leticia Calderón.

La joven actriz menciona que Leticia Calderón le dio una cachetada de “verdad” y nunca se disculpó; incluso, nunca había pactado que el golpe fuera real.

Tras el escándalo que se desató por sus declaraciones, Karla Esquivel reveló que le “metieron miedo” para que no hablara de este suceso.

La actriz compartió un video en Instagram para dejar claro que ella no iba a permitir actos de violencia.

“Te meten miedo, te dicen no digas nada porque vas empezando y te puedes arruinar la carrera”

Karla Esquivel expresó que no hablará más de este tema, pero quiere dejar claro que la violencia no se puede aceptar por ningún motivo.

La actriz menciona que si quisiera fama, hubiera hablado de la cachetada cuando aún estaban grabando la novela “Mi amor sin tiempo”.

“A esta actriz le dije en la cara que a mí no me parecía que hubiera mentido, porque en ningún momento el director le pidió que me diera una cachetada, cie ella avisó”

Karla Esquivel