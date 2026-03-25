El cantante Laureano Brizuela aseguró que seguirá insistiendo en que se le haga justicia, pues exige reparación al Estado mexicano por caso de 1989, que lo mantuvo 6 años en la cárcel por un supuesto fraude fiscal.

Además de acusar al ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, pues Laureano Brizuela lo señala de ser uno de los orquestadores de su detención y llevar su carrera a pique.

Salinas de Gortari habría orquestado detención de Laureano Brizuela

Tras 30 años de los hechos, Laureano Brizuela insistió en que Salinas de Gortari fue uno de los que orquestó su detención y que fuera acusado de fraude fiscal en 1989, así de encarcelado en 1990 y absuelto en 1996.

Pues tal y como lo mencionó ya en su libro Mi Crónica del Terrorismo Fiscal, Sus Víctimas, Sus Tácticas y Sus Inquisidores de 2006, Laureano Brizuela acusó Salinas de Gortari, así como a Emilio Azcárraga Milmo, Raúl Velasco, tanto padre e hijo, Alejandro Burillo, Guillermo Cañedo, Florentina Ventura y Fernando Gutiérrez Barrios, entre otros.

Asegurando Laureano Brizuela que su caso fue un “engaño absoluto”, pues tras 6 años de buscar su libertad, la alcanzó siendo absuelto de los cargos por los que se le acusó al cantante de rock.

Y por lo que hoy Laureano Brizuela aún busca la reparación del Estado mexicano bajo la orden de que se le repare el daño integral de las pérdidas que le ocasionaron durante esos años.

Carlos Salinas de Gortari (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Laureano Brizuela exige reparación al Estado mexicano por mil 600 millones de pesos

En la búsqueda de justicia, el rockero Laureano Brizuela también exige reparación al Estado mexicano por 1,600 millones de pesos.

Cifra con la que Laureano Brizuela busca recuperar las pérdidas durante su detención y el dinero que le fue extraído sin consentimiento ante su caso.

Asimismo, Laureano Brizuela advirtió que de no hacerse el reparo por parte del Estado mexicano, buscará lograrlo con ayuda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.