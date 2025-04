Laura Zapata habla del distanciamiento entre Thalía y Camila Sodi: “Qué bueno que se están peleando entre ellas”

Laura Zapata no tiene idea de la pelea que hoy sostiene Thalía con Ernestina Sodi; sin embargo, celebra no estar involucrada.

“Qué bueno que se están peleando entre ellas”, dice Laura Zapata -de 68 años-, quien es hermana de Thalía y tía de Camila Sodi.

En días pasados trascendió que Thalía está peleando con Camila Sodi por las cenizas de Ernestina Sodi, conflicto del que no tiene idea Laura Zapata.

Laura Zapata dijo ser ajena al conflicto, pero se alegró del enfrentamiento entre Thalía -de 53 años- y Camila Sodi -de 38 años- ya que esto demuestra que ella no es la conflictiva de la familia .

“NPI ¿Saben lo que quiere decir NPI, verdad? No tengo la menor idea, pero qué bueno que ya están peleando entre ellas porque así se dan cuenta que no soy yo la que pelea"

Por lo que haciendo aun lado los problemas ajenos, recordó a su hermana Ernestina Sodi, quien murió en noviembre de 2024, evento que sí le dolió.

"Rezo por ella. Una mujer tan joven, una mujer tan guapa y de repente, pues así la vida, le dijo: ‘Te toca, te toca y vámonos’. Y ahí no hay vuelta de hoja, ahí no puedes decir: ‘espérame tantito porque fíjate que tengo...’ No, no, nada. Entonces, sí, sí me dolió"

