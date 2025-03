Laura Zapata -de 68 años de edad- se hizo unos “arreglitos” para quitarse años y arremete contra quienes la critican.

La medicina estética se ha normalizado globalmente y las actrices suelen apoyarse en ella para mejorar su apariencia.

Así fue el caso de Laura Zapata, quien se realizó una serie de procedimientos en el rostro para aumentar su belleza.

Laura Zapata y su cirujano plástico compartieron un video donde se ven los procedimientos estéticos a los que se sometió la actriz.

El cirujano de Laura Zapata explicó los “arreglitos” que se hizo la actriz, como:

Laura Zapata se mostró emocionada por los procedimientos estéticos que se iba a realizar, mientras su médico mostraba su proceso.

El cambio de Laura Zapata fue evidente, pues se notaba que sus facciones eran más finas y sus manchas del rostro había disminuido .

Los fans de Laura Zapata halagaron el resultado de su tratamiento estético y coincidieron con que se veía más joven.

“Está hermosa, pero con ese tratamiento quedó super joven”, fue uno de los comentarios para la actriz.

A pesar de que la mayoría de los mensajes que recibió Laura Zapata por sus “arreglitos” fueron de cariño, no faltaron sus detractores.

Laura Zapata comenzó a recibir críticas por su “nuevo rostro” y la actriz no se quedó callada.

La famosa compartió un extenso mensaje en X para responderle a quienes la critican constantemente.

Laura Zapata deseó que quienes se ‘esconden’ detrás de una pantalla para criticarla, lleguen a tener una vida tan feliz y exitosa como ella.

Además de presumir su carrera como actriz y escritora, Laura Zapata recordó que es una “mujer de mundo” que ha disfrutado al máximo su vida.

“Ojalá llegaran con mi cuenta bancaria, con mi casa, con mi cultura, con mi inteligencia, con mi prestigio, con mi fama, con mi alegría, con mis viajes, con mi historia y con el amor de tanta gente que me admira, me sigue, me aplaudeme defiende sin que se lo pida”

Laura Zapata