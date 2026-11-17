Laura Bozzo salió del hospital el domingo 15 de noviembre tras casi un mes internada; seguirá usando oxígeno.

La conductora Liz López, de Todo para la Mujer, confirmó que Laura Bozzo fue dada de alta y se encuentra recuperando en su casa.

La conductora fue hospitalizada a inicios de octubre por una úlcera duodenal, peritonitis y un cuadro de sepsis.

Laura Bozzo salió del hospital tras casi un mes hospitalizada

La conductora fue ingresada al hospital el pasado 13 de noviembre y posteriormente fue trasladada al Hospital General de México.

Liz López menciona que los médicos le dieron el alta desde el viernes, pero la familia debía conseguir concertadores de oxígenos y tanques de oxígeno.

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

Al final, Laura Bozzo salió del hospital el domingo y con ayuda de oxígeno, ya que presentó problemas pulmonares durante su proceso de recuperación.

La familia de Laura Bozzo no ha dado detalles de su recuperación, pero Liz López asegura que ya se encuentra en su casa y acompañada de su familia.

¿Laura Bozzo fue abandona por su familia en el hospital? Esto se sabe

Trascendió en diversos medios que Laura Bozzo era cuidada solamente por su asistente y que sus hijas ya no acudían a visitarla.

Liz López niega este rumore, pues asegura que su hija Alejandra de la Fuente acudía todos los días a cuidarla.

La conductora asegura que Alejandra de la Fuente no se despegó de su mamá y que Victoria de la Fuente también estuvo con ella, pero regresó a Estados Unidos por cuestiones personales.

Laura Bozzo contó con la asistencia de su hija menor y el de su asistente Aaron Guerrero, quien solía informar detalles de la salud de la conductora a los medios.

Alejandra de la Fuente la encargada de recoger a Laura Bozzo y trasladarla a su casa, aunque no se especificó si se encuentra en la CDMX o Acapulco.