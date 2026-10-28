Alejandra de la Fuente es una modelo e hija de Laura Bozzo; la influencer ha sido portada de revistas como Playboy México.

La modelo es hija de la conductora peruana y el abogado Mario de la Fuente.

A diferencia de su hermana Victoria de la Fuente, quien mantiene un perfil bajo, Alejandra de la Fuente forma parte de la farándula y suele compartir fotos de su vida cotidiana.

¿Quién es Alejandra de la Fuente? Hija de Laura Bozzo

Alejandra de la Fuente Bozzo es una modelo e influencer nacida en México, conocida por sus reveladoras fotografías en redes sociales y por ser la hija menor de la conductora Laura Bozzo.

Es conocida como la “Kim Kardashian latina” por su pronunciada figura y ha sido portada de revistas como Plaboy México.

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo (Instagram/@missale_xo)

¿Qué edad tiene Alejandra de la Fuente?

Alejandra de la Fuente nació el 12 de febrero de 1989; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alejandra de la Fuente?

Alejandra de la Fuente no ha revelado si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra de la Fuente?

Alejandra de la Fuente es Acuario.

Alejandra de la Fuente (Instagram/@missale_xo)

¿Cuántos hijos tiene Alejandra de la Fuente?

Alejandra de la Fuente no tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandra de la Fuente?

Se desconoce la formación académica de Alejandra de la Fuente.

¿En qué ha trabajado Alejandra de la Fuente?

Alejandra de la Fuente inició su carrera como modelo e influencer; tiene 357 mil seguidores en Instagram.

Fue portada de la revista Playboy y suele compartir fotos de su vida diaria.

La modelo es una invitada recurrente en programas de Telemundo como La Mesa Caliente.