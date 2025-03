Las actrices Sadie Sink y Zendaya -de 28 años de edad- se pelearán el corazón de Tom Holland en Spider-Man 4, según rumores.

Luego de darse a conocer que Sadie Sink -de 22 años de edad- se une al elenco de Spider-Man 4, hay mucho interés por saber qué papel tendrá en dicha película.

Ahora, un rumor apunta a que la actriz de Stranger Things contaría con un rol relevante en la cinta de Tom Holland, de 28 años de edad.

Sadie Sink sería Mary Jane y pelearía con Zendaya por Tom Hollan en Spider-Man 4

El papel que tendría Sadie Sink en Spider-Man 4 ya se habría filtrado y no es Jean Grey de los X-Men, como algunos especulaban.

Esto de acuerdo con el insider y reportero Jeff Sneider, quien en su podcast reveló que Sadie Sink será Mary Jane.

Aunque el rol de MJ teóricamente lo tiene Zendaya en la Tierra-616, todo apunta a que Sadie Sink dará vida a una variante del personaje.

Y que incluso las dos MJ lucharán por ser el interés amoroso de Peter Parker.

Haciendo que el personaje de Tom Holland debe decidir entre una de las dos.

No hay que olvidar que el final de Spider-Man: No Way Home nos mostró que todos sus seres queridos olvidaron quién era Peter .

Además de que dejó todo abierto para el multiverso en la franquicia, por lo que podrían incursionar variantes de personajes ya conocidos.

Pese a que es un rumor muy fuerte, habrá que esperar a si se confirma esta trama en la nueva cinta del Hombre Araña.

Rumor sobre Sadie Sink como Mary Jane en Spider-Man 4 no emociona a los fans

Que Sadie Sink tenga altas probabilidades de ser Mary Jane en Spider-Man 4, no ha entusiasmado mucho a las redes.

Para cierto sector, se trata de una trama que no tiene mucho valor para Spider-Man 4 y que solo sería fan service.

Otros han tomado con más calma el rumor y están a la expectativa de que Sadie Sink pueda tener otro personaje en Spider-Man 4.