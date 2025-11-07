Lalo Salazar -de 60 años de edad- confirma que tiene novia y esta fue la reacción de Laura Flores; terminaron hace 3 meses.

El programa De Primera Mano compartió imágenes de Lalo Salazar con su nueva novia y el periodista confirmó su relación con un comunicado.

Lalo Salazar confirma que tiene novia y está muy feliz

Luego de que un programa de espectáculos compartiera imágenes de Lalo Salazar con su nueva pareja, el periodista confirmó la noticia.

El jueves 6 de noviembre, Lalo Salazar compartió un comunicado en Instagram para confirmar que tiene novia.

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita” Lalo Salazar

Lalo Salazar comparte comunicado para confirmar que tiene novia (Instagram/@lalosalazar_oficial)

Lalo Salazar mencionó que su relación va muy bien y pidió respeto a la vida privada de su nueva pareja.

El conductor condenó que algunos medios hable mal de Laura Flores, tras darse a conocer que tiene novia.

“Lo que si me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos” Lalo Salazar

Lalo Salazar pidió respeto para su expareja y aseguró que es una gran mujer, además de que su relación con ella fue buena.

“Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración” Lalo Salazar

El último párrafo del comunicado de Lalo Salazar sería una indirecta a Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- quien aseguró que Laura Flores era una mujer muy bella.

Lalo Salazar, periodista. (NMas / Tomada de video)

Esta fue la reacción de Laura Flores por la nueva relación de Lalo Salazar

Laura Flores fue la más afectada por su ruptura con Lalo Salazar, quien la habría bloqueado de todas partes para ya no hablar con ella.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Laura Flores fue cuestionada sobre qué pensaba de la nueva relación de su expareja.

La actriz expresó que no estaba enterada de la nueva relación de Lalo Salazar, pero le daba gusto.

“Que bueno que esté contento (…) no tiene nada de malo que haga su vida. A mí me parece bien que cada quién haga su vida, está bien que él haga su vida” Laura Flores

Laura Flores le deseó lo mejor a Lalo Salazar y mencionó que tardará mucho tiempo para que ella tenga pareja.

“No tengo ningún interés de salir con nadie, no está en mis planes inmediatos, estoy concentrada en mi trabajo y de verdad he salido con dos o tres personas, y no tengo ningún tipo de tracción ni de nada” Laura Flores

Sobre la indirecta de Lalo Salazar a Gustavo Adolfo Infante, el conductor respondió que él solo dijo que Laura flores “tenía un cuerpazo”.

Por lo que no era necesario que Lalo Salazar sacara un comunicado y Laura flores respondió con una sonrisa; incluso le pidió que le “presentara a alguien”.

“Preséntame a alguien, alguien que valga la pena, caray”, dijo Laura Flores bromeando sobre la situación.