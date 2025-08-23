¿Laura Flores quiere como regalo de cumpleaños un nuevo novio? La actriz está cumpliendo 62 años de edad, pero de romances no quiere saber nada.

Así lo aseguró a reporteros, quienes volvieron a preguntarle sobre su ex, el periodista Lalo Salazar.

Harta de que la prensa insista en el tema, Laura Flores les reveló que está “desintoxicándose” de su pasada relación.

Asimismo, Laura Flores desmintió algunas versiones que circulan sobre los supuestos motivos de su ruptura amorosa.

También, la actriz hizo algunas revelaciones sobre la supuesta demanda que habría interpuesto contra la periodista Martha Figueroa.

Laura Flores, actriz. (@lauraflorestv / Facebook)

¿Laura Flores y Lalo Salazar terminaron porque ella ya se quería casar? La actriz desmintió los nuevos rumores sobre su truene

Laura Flores contó a reporteros que celebró de forma anticipada con sus hijos su cumpleaños número 62. ¿Cuál fue su deseo de aniversario?

Laura Flores confesó que de momento lo que menos desea es tener una pareja, pues “ahorita no, me estoy desintoxicando”.

Los reporteros quisieron indagar una vez más en los motivos de su ruptura con Lalo Salazar, por lo que le preguntaron si es cierta la versión de que se acabó el romance porque ella ya quería casarse.

Laura Flores subrayó que incluso desde antes de que se hiciera novia del periodista, le dejó claro que nunca más se casará.

Y, ¿qué hay de cierto en que prometió regalarle un departamento a Lalo Salazar?

“Nada de eso es cierto, el departamento que compré está a nombre de mis hijos, tengo el testamento hecho desde que firmé las escrituras, está a nombre de mis hijos; yo no mantengo a nadie, yo trabajo por y para mis hijos”, aseguró la actriz.

¿Laura Flores demandó a Martha Figueroa? La actriz revela que llegó a un acuerdo con la periodista

Laura Flores también fue interrogada sobre si situación con la periodista Martha Figueroa, a quien acusó de difamarla.

Esto, luego de que la comunicadora dijera que Laura Flores “se le puso como loca” a Lalo Salazar y que hasta lo correteó diciéndole, “te voy a matar, te voy a matar”.

Laura Flores aclaró que no demandó a Martha Figueroa, pero que su abogado sí se comunicó con ella y, llegaron a un acuerdo, pues a ella no es partidaria de las demandas.