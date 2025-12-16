Lalo Salazar -de 60 años de edad- habló por primera vez de su ruptura con Laura Flores.

La actriz Laura Flores -de 62 años de edad- y Lalo Salazar terminaron su relación en junio de 2025 tras casi cuatro meses de noviazgo.

Lalo Salazar habla de cómo fue su noviazgo con Laura Salazar

Han pasado 5 meses de la ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar, por lo que el periodista habló del tema con el youtuber Tony Stars.

Lalo Salazar expresó que su breve romance con Laura Flores fue intenso y describió a la actriz como una “mujer increíble”.

“Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito” Lalo Salazar

El conductor expresó que admira a Laura Flores, pero hubo un momento donde se acabó el amor de pareja.

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es. No sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho” Lalo Salazar

Lalo Salazar expresó que no sabía el motivo por la que su relación con Laura Flores no había “cuajado”, pero la seguía queriendo.

Laura Flores y Lalo Salazar (Agencia México)

¿Laura Flores fue “agresiva” con Lalo Salazar? El periodista aclara rumores

Tras la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores, se especuló que la actriz había tenido un episodio agresivo que llevó a que terminara la relación.

Posteriormente, se dijo que Lalo Salazar no terminó con Laura Flores y simplemente se alejó.

Ante estos rumores, Lalo Salazar aclaró que Laura Flores nunca fue agresiva con él y tampoco “ghosteó” a la actriz .

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto” Lalo Salazar

Lalo Salazar expresó que le parece molesto que se hable mal de Laura Flores, cuando ella es una “mujer maravillosa”.

El periodista aclaró que su relación con Laura Flores no prosperó y eso los llevó a terminar pero, mientras duró fue “bonita” e intensa.

“Ni eso de que me fui sin decir adiós, para nada. Mi mensaje para ella es gracias, Laura, por todo lo que vivimos juntos. Nos va a ir bien a los dos” Lalo Salazar

Lalo Salazar ya tiene una nueva relación amorosa y Laura Flores le deseó lo mejor, aunque aclaró que ella no está lista para entablar otra relación.

Laura Flores y Lalo Salazar han expresado que se respetan y admiran, por lo que no hablarían más del tema.