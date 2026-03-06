Retiran invitación a un evento a Laura Flores por Lalo Salazar y así reaccionó la actriz por el bochornoso momento.

Han pasado 9 meses de a ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores, pero la actriz sigue viviendo las consecuencias de su apasionado romance.

Trascendió que la hija de Lalo Salazar fue quien pidió que Laura Salazar no asistiera al mismo evento que su padre.

Laura Flores vive incómodo momento por Lalo Salazar

Alejandro Ávalos, amiga de Laura Flores, fue invitada al evento de“Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica” el cual se celebró el pasado 3 de marzo.

La actriz invitó a Laura Flores a que la acompañara a esta celebración, pero días después la desinvitaron porque iba asistir Lalo Salazar.

Laura Flores (Instagram/@laurafloresmx)

Laura flores llamó a Alejandra Ávalos para mencionarle que los organizadores del evento le hablaron a su representante para informarle que la actriz no acudiera al lugar, pues no la dejarían entrar.

Alejandra Ávalos se mostró indignada y decidió no acudir al evento a pesar de que le harían un homenaje y recibiría un premio.

La amiga de Laura Flores tachó de inmadura la situación, pues Laura Flores y Lalo Salazar son personas del medio y en algún momento se van a encontrar.

Lalo Salazar, periodista. (NMas / Tomada de video)

¿Hija de Lalo Salazar fue quien no dejó pasar a Laura Flores? Esto se sabe

Alejandra Ávalos mencionó que fue la hija de Lalo Salazar, Ohana Salazar, quien pidió que le retiraran la invitación a Laura Flores al evento por respeto a su padre.

Laura Flores fue cuestionada sobre esta Situación y confirmó que la desinvitaron de los “Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica”.

La actriz mencionó que esto nunca le había ocurrido y le parecía una situación dolorosa.

Pero, no confirmó que haya sido la hija de Lalo Salazar quien pidiera que le prohibieran la entrada al lugar y pidió no hacer especulaciones.

Laura Flores mencionó que si se encontrara con Lalo Salazar, lo saludaría y nada más.

Destacó que ella y el periodista son profesionales y decentes, por lo que no harían un escándalo en público.