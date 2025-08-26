Laura Flores -de 62 años de edad- reveló que Lalo Salazar la bloqueó en redes sociales sin dar mayores explicaciones tras su ruptura.

Laura Flores y Lalo Salazar -de 60 años de edad- anunciaron su separación en junio 2025 en medio de polémicas e indiferencias irreconciliables.

Laura Flores recuerda como Lalo Salazar la bloqueó tras su ruptura

Laura Flores habló abiertamente sobre su ruptura con Lalo Salazar, con quien tuvo un vínculo amoroso que, pese a su brevedad, fue significativo.

Y sorprendió al confesar que Lalo Salazar le cerró cualquier vía de comunicación luego de su separación.

“Lalo me bloqueó y yo no sé nada de él y no he vuelto a hablar con él” Laura Flores

Laura Flores (@laurafloresmx / Instagram)

Durante un encuentro con la prensa, Laura Flores se mostró tranquila al relatar su experiencia en este proceso.

Ante la duda sobre si le hubiera gustado concluir de una mejor manera su noviazgo, Laura Flores dijo: “Antes sí”.

La actriz está superando su ruptura con Lalo Salazar y actualmente se centra en sus proyectos laborales.

“Yo no bloqueo a nadie. Yo estoy muy bien y yo estoy saliendo adelante y trabajando como loca”, expresó.

Laura Flores reflexionó sobre el amor y la entrega emocional que brindó en la relación, pese a que ha sido objeto de críticas.

“Siempre que hay una permisividad, que te das el permiso de abrirte para una relación, hay riesgos y pues nada, se corre”. Laura Flores

Laura Flores y Lalo Salazar (Instagram/@laurafloresmx)

Laura Flores ya no quiere ni la amistad de Lalo Salazar

Laura Flores fue contundente al asegurar que no quiere recuperar la amistad que algún día tuvo con Lalo Salazar.

“No la veo, porque una persona que te bloquea es porque no quiere hablar contigo. Entonces, así estamos bien”. Laura Flores

Laura Flores y Lalo Salazar hicieron público su noviazgo en febrero 2025 en redes sociales, después de conocerse por varios años.

Su noviazgo, que comenzó con mucho entusiasmo, duró aproximadamente cuatro meses y terminó en junio de 2025 .

La ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar estuvo rodeada de rumores sobre presiones de boda y la no aceptación de los hijos sobre el romance.

Laura Flores enfatizó que no está en busca de responsables, pero admitió que le hubiera gustado romper en buenos términos.