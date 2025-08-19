Laura Flores -de 61 años de edad- lo reconoce, fue un error haber hecho público su romance con Lalo Salazar.

Y es que Laura Flores no imaginó que la criticarían y mucho menos que la juzgarían por su comportamiento tras romper con Lalo Salazar.

Laura Flores no volverá a presentar a un novio después del truene con Lalo Salazar

En un encuentro con la prensa, Laura Flores aseguró estar tranquila y haber cerrado su capítulo con Lalo Salazar, de 60 años de edad.

Debido a que aún se habla del tema, Laura Flores dice haber cometido el error de confirmar lo dicho por Lalo Salazar, ya que fue él quien hizo su romance público.

Lalo Salazar y Laura Flores. (Agencia México)

Hecho que no se repetirá, ya que ella fue la más afectada por su rompimiento.

Además de caer en depresión, a la actriz la criticaron, la juzgaron y la apodaron “migajera” por felicitar al corresponsal el Día del Padre.

Así como por buscarlo en redes sociales pese a que él la bloqueó.

Lo que provocó que Laura Flores decidiera mantener en privado sus próximas relaciones amorosas; es decir, no volverá a presentar a un novio.

“En mi vida vuelvo hacer público una relación, eso si, jamás, al menos lo voy a intentar porque tampoco uno puede estarse escondiendo” Laura Flores

Laura Flores cierra su capítulo con Lalo Salazar

Laura Flores ya no quiere ni mencionar el nombre de Lalo Salazar debido a que ya cerró ese capítulo de su vida.

“Ya me salí de ese túnel”, dice, y enseguida, Laura Flores se muestra contenta porque, al igual que Lalo Salazar, “ya está en otro lugar”.

“Simplemente seguir caminando, seguir trabajando, seguir viviendo y que brille el sol pa’ todos” Laura Flores

Por supuesto, la actriz no se cierra al amor y tampoco está contemplando ingresar a un convento; ella fluye y continúa con su proceso de sanación.

Laura Flores (Instagram/@laurafloresmx)

Laura Flores ya no demandará a Martha Figueroa

Laura Floras informó que no demandará a Martha Figueroa por decir que la actriz amenazó de muerte a Lalo Salazar cuando se encontraban en un centro comercial.

De acuerdo con Laura Flores, su abogado y Martha Figueroa -de 59 años de edad- llegaron a un acuerdo.

La periodista de espectáculos se disculpó públicamente, tal y como la famosa quería.

“Hubo un entendimiento entre mi abogado y ella, se llegó a un buen fin y, entonces, creo que las cosas se acomodaron como debe ser, no hubo necesidad de llegar a demanda, ella reconoció que lo que dijo estuvo mal y eso es lo que vale” Laura Flores