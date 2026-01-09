El entrenador Martín Demichelis tuvo unas vacaciones inesperadas en Uruguay, pues lo que parecía un momento de paz y tranquilidad pudo terminar en una tragedia, ya que su familia casi muere.

Durante el programa “A la tarde” de América TV, se reveló el momento que vivió la familia de Martín Demichelis en Punta del Este el pasado 31 de diciembre, en el que el DT y sus tres hijos, junto a su sobrina, estuvieron en riesgo de ahogarse en la playa Laguna Escondida.

Karina Mazzocco, la conductora del programa, describió cómo fue el momento de pánico que vivió el ex entrenador de Rayados de Monterrey junto a su familia, asegurando que se metieron al mar sin que hubiera salvavidas en el turno.

¿Se acuerdan de Martín Demichelis? Casi muere con su familia durante vacaciones en Uruguay

La conductora de América TV dijo que Martín Demichelis y su familia nadaban en la víspera del Año Nuevo y en un instante se dieron cuenta que no podían salir, pero para su fortuna unos salvavidas estaban surfeando cerca, fuera de su turno, quienes se percataron de los hechos para rescatarlos.

“Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que se habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban así, en la playa al lado o a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”, contó la conductora.

"Martín Demichelis"



Porque rescataron a él a y sus hijos del mar en una playa sin guardavidas.pic.twitter.com/WnnepbZQwj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 8, 2026

Añadió que la culpa de la posible tragedia fue del entrenador debido a que si el DT sabía que no era posible meterse a la playa, no debieron hacerlo.

“Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso (...) No, tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen: ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”, indicó.

¿A qué equipo dirige actualmente Martín Demichelis?

Martín Demichelis actualmente no dirige a ningún equipo desde mediados de 2025.

Su última aventura fue con Rayados de Monterrey, club donde fue subcampeón de la Liga MX, por lo que hasta el día de hoy tiene equipo al cual dirigir.