La muerte del periodista Huemanzin Rodríguez de 51 años de edad, fue anunciada con un poema de Fernando Pessoa junto a una de sus últimas fotografías que compartió.

A más de un año de que Huemanzin Rodríguez se fuera a vivir a Rygge, Noruega, la muerte del periodista fue confirmada con una fotografía desde el sitio donde fue su casa en sus últimos días.

La foto de Huemanzin Rodríguez con el poema de Fernando Pessoa con lo que se confirmó su muerte

Luego de que Huemanzin Rodríguez decidiera irse a vivir a Rygge, Noruega, y tras enfrentar un diagnóstico de cáncer, el periodista murió el 21 de agosto confirmado por un hermoso detalle.

Con un post en Facebook, siendo esta la red social que más usaba, se confirmó la muerte de Huemanzin Rodríguez con texto y fotografía muy apegado a su estilo.

Desde la cuenta de Huemanzin Rodríguez, aseguran que fue su esposa quien eligió la foto y el poema de Fernando Pessoa con el que se informó su fallecimiento el 20 de agosto.

Fue un día después, es decir, el 21 de agosto, a las 10:21 am que la esposa de Huemanzin Rodríguez compartió una fotografía del periodista con los ojos cerrados en una tranquilidad que expresaba su rostro en el retrato de perfil.

Asimismo, en el fondo se podía percibir la bandera de Noruega, un paisaje maravilloso como los que solía compartir en su Facebook.

Es así que con un poema de Fernando Pessoa, se confirmó la muerte del periodista de Canal 22 Huemanzin Rodríguez, además de que se agregó su fecha de nacimiento y muerte.

“¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”. Poema de Fernando Pessoa

Este poema de Fernando Pessoa fue incluído en la obra Mensagem, publicada en 1934.

La última selfie que Huemanzin Rodríguez compartió

La muerte de Huemanzin Rodríguez fue confirmada con una fotografía y un poema de Fernando Pessoa; tres meses antes el periodista compartió su última selfie.

En mayo de 2025, el periodista decidió compartir una selfie desde la Kurefjorden Naturreservat, una reserva de aves en Noruega.

En esta foto compartida el 20 de mayo que tuve 666 reacciones entre ‘like’ y ‘me encanta’ se ve a Huemanzin Rodríguez sonriente con una chamarra de las olimpiadas de México 68 y audífonos puestos.

Aunque esta última selfie de Huemanzin Rodríguez tuvo 8 comentarios, el periodista se reservaba a reaccionar más no a seguir la conversación de sus amigos.