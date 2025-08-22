El mundo de la cultura y el periodismo están de luto luego de que Canal 22 informó la muerte de Huemanzin Rodríguez, un reconocido periodista cultural y conductor.

Con un recuento del aporte de Huemanzin Rodríguez al mundo cultural con la cobertura de distintos eventos como el Festival Cervantino y la FIL Guadalajara, pero ¿quién es?

Te compartimos los siguientes datos de Huemanzin Rodríguez:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Huemanzin Rodríguez, el periodista cultural y conductor de Canal 22 murió

¿Quién fue Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez, conocido como Huemanzin Rodríguez, fue un periodista cultural y conductor que trabajó por más de treinta años en Canal 22.

Aunque Huemanzin Rodríguez era discreto con su vida privada, en ocasiones compartía diversos detalles como el que desde su infancia pintaba y dibujaba, hasta que tuvo su debut como conductor en el programa Pequeños viajeros de Imevisión a los 9 años.

La vida de Huemanzin Rodríguez a quien decían cariñosamente ‘Hueman’ siempre estuvo rodeada de cámaras, pues incluso fue niño actor en Radio Educación.

Huemanzin Rodríguez, periodista. (@huemanzin / Facebook)

Fue en 1996 que a sus 20 años de edad, Huemanzin Rodríguez se integró a Canal 22 donde comenzó con reportajes y luego se dedicó a ser conductor.

De lo que se sabe sobre la vida personal de Huemanzin Rodríguez es que el periodista se retiró del medio por problemas de salud y se fue a vivir a Rygge, Noruega, con su esposa desde hace más de un año.

El último post que Huemanzin Rodríguez compartió en Instagram fue en octubre de 2024, con un reel de Silvia Pinal recordando el haber trabajado con Luis Buñuel y Emilio ‘El indio’ Fernández.

Sin embargo, en Facebook, Huemanzin Rodríguez compartía la muestra de su otra pasión, la fotografía con tomas en Noruega, Veracruz, Siena.

Otro de los gustos de Huemanzin Rodríguez eran leer, por lo que en algunas ocasiones compartía los libros que estaba por empezar.

Se sabe que el papá de Huemanzin Rodríguez era el músico Abel Isaías Rodríguez, quien era profesor de secundaria. Sin embargo, este murió.

El periodista Huemanzin Rodríguez contó que su vida estaba encaminada a las artes, música y ciencia donde era muy bueno y que incluso le hubiera gustado ser arquitecto.

¿Qué edad tenía Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez tenía 51 años de edad, pues nació un 6 de marzo de 1974 y murió el 20 de agosto de 2025.

¿Quién era la esposa de Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez tenía esposa, pero se desconoce su identidad.

Huemanzin Rodríguez, periodista. (@huemanzin / Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez pertenecía al signo zodiacal de Piscis, pues nació un 6 de marzo.

¿Cuántos hijos tenía Huemanzin Rodríguez?

Se desconoce si Huemanzin Rodríguez tenía hijos.

¿Qué estudió Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez trabajó por más de 30 años en Canal 22 como periodista, conductor y hasta director/camarógrafo de reportajes.

Asimismo, tuvo su programa junto a Irma Gallo en el Semanario N22.

Huemanzin Rodríguez en escena para Canal 22. (@huemanzin_rodriguez / Instagram)

Se cree que aunque Huemanzin Rodríguez vivía en Noruega, aún mandaba algunas cápsulas culturales para Canal 22.

Huemanzin Rodríguez también entrevistó a personalidades importantes como:

Chavela Vargas de 93 años de edad

Diego Luna de 45 años de edad

Gael García Bernal de 46 años de edad

Arcelia Ramírez de 57 años de edad

El periodista cultura se vistió de luto luego de que se informó la muerte de Huemanzin Rodríguez, un conocido periodista y conductor de Canal 22.

Fue a través de un post en el Facebook de Huemanzin Rodríguez que se dice hizo su esposa, que se dio a conocer la muerte del periodista.

Huemanzin Rodríguez, periodista. (@huemanzin / Facebook)

La esposa de Huemanzin Rodríguez usó un poema de Fernando Pessoa para despedir al periodista cultural.

“¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”. Poema de Fernando Pessoa.

Ante la noticia, el Canal 22 decidió rendir un homenaje a Huemanzin Rodríguez el 21 de agosto, además de los cientos de comentarios que recibió en Facebook despidiendo a quien en su mayoría describen como “un gran ser humano”.

Se dice que Huemanzin Rodríguez recibió el diagnóstico de cáncer por lo que decidió irse a vivir a Noruega a vivir ahí su proceso. Además de que pidió discreción sobre sus problemas de salud.

Con información de La Jornada y Canal 22