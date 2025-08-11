Un bombardeo israelí en Gaza dejó como saldo la muerte de 6 periodistas de Al Jazeera que cubrían la guerra iniciada por Israel.

El bombarde se dio el pasado domingo por la noche en un ataque de precisión a la tienda de prensa que se encontraba junto al hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza.

Luego del ataque, el gobierno de Israel justificó la acción al afirmar que uno de los periodistas era, en realidad, un miembro del grupo terrorista Hámas.

Mueren 6 periodistas de por bombardeo israelí; acusan a uno de pertenecer a Hámas

El gobierno de Gaza elevó a 6 el número de periodistas de Al Jazeera muertos por el bombardeo dirigido de israelí.

De acuerdo con lo informado, se trató de un ataque de precisión ordenado por Israel contra la tienda de prensa donde se encontraban 5 de los periodistas asesinados, junto al hospital Al Shifa.

A estas muertes se suma la del periodista del medio palestino Sahat, Mohabed Al Khalidi, momentos antes de este ataque.

De acuerdo con el gobierno de Israel, Anas Al Sharif, periodista de Al Jazeera, era un miembro de Hámas y, para justificarse, presentó dos documentos de los que no pudo precisar su origen y que no pueden ser verificados.

Cabe recordar que Anas Al Sharif denunció previo al bombardeo que estaba “siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí” que consideraba “es un paso previo a su asesinato”.

A finales de julio, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, intensificó sus ataques contra Al Sharif, acusándolo sin pruebas de ser un miembro Hamás luego de que el periodista llorara en directo mientras informaba sobre la hambruna en Gaza.

¿Quiénes son los 6 periodistas asesinados en bombardeo israelí en Gaza por supuesto terrorismo?

A través de un comunicado, el medio de comunicación Al Jazeera compartió los nombres de los periodistas, corresponsales en la guerra de Israel contra Gaza, que fueron asesinados en el bombardeo israelí del domingo 10 de agosto.

Los periodistas muertos en el bombardeo de precisión israelí en Gaza son:

Anas Al Sharif, reportero Mohamed Qraiqea, reportero Ibrahim Zaher, fotoperiodista Moamen Aliwa, fotoperiodista Mohamed Nofal, asistente de fotoperiodista Mohabed Al Khalidi, reportero de Sahat

Ante el ataque, el gobierno gazatí condenó “el ataque y asesinato selectivo sistemático” de Israel a periodistas palestinos e hizo un llamado a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a sumarse a la condena.

Asimismo, exigió a la comunidad internacional que persiga a Israel en los tribunales internacionales, así como a “ejercer presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio” cometido contra la población de Gaza.

Suman 238 periodistas muertos en ataques de Israel en Gaza

De acuerdo con Gaza, las últimas 6 muertes de periodistas, ocurridas con el bombardeo del pasado domingo 10 de agosto, suman 238 comunicadores muertos.

Según las cifras, se trata de 238 muertes provocadas por ataques de Israel en Gaza; la lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido.