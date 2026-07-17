Francia vs Inglaterra jugarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 18 de julio a las 15 horas.
- Partido: Francia vs Inglaterra
- Fase: Partido por el tercer lugar
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Miami
- Transmisión: ViX
Francia vs Inglaterra: Hora para ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026
El sábado 18 de julio de 2026 será el partido Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026, a partir de las 15 horas.
Francia vs Inglaterra: Canal para ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026
Francia vs Inglaterra se podrá ver a las 15 horas a través de la señal de ViX.
- Partido: Francia vs Inglaterra
- Fase: Partido por el tercer lugar
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Miami
- Transmisión: ViX
¿Por qué juegan Francia e Inglaterra el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?
Francia e Inglaterra perdieron las semifinales del Mundial 2026, y por esa razón jugarán el partido por el tercer lugar del torneo.
Francia cayó ante España, mientras que Argentina eliminó a Inglaterra en los partidos semifinales.
Kylian Mbappé busca aún el campeonato de goleo del Mundial 2026, empatado en 8 goles con Lionel Messi.