Bad Bunny, de 32 años, tiene una nueva figura de cera en Madrid, la cual sorprendió por el gran parecido que tiene con el cantante.

El jueves 28 de mayo de develó la figura de Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid, la cual llamó la atención por ser hiperrealista.

El equipo creativo que trabajó en la figura detalló desde el tamaño exacto, hasta el semblante que suele mostrar el cantante durante sus conciertos.

Así es la nueva figura de cera de Bad Bunny exhibida en el museo de Madrid

La figura de cera de Bad Bunny viste una camisa blanca y un pantalón beige, combinado con unos lentes de sol.

El Bad Bunny de cera mide 1.80, tal como el cantante; tiene barba y luce los mismos tatuajes que el famoso en el que se inspira.

El Museo de Cera de Madrid ambientó la figura de Bad Bunny con palmeras de utilera, un fondo caribeño con el nombre del cantante y hasta dos sillas de playa, una bandera de Puerto Rico e incluso una hielera.

Lo llamativo de la figura de cera de Bad Bunny es su similitud con el cantante, ya que comparte varios rasgos que llaman la atención.

El equipo que trabajó en la escultura de cera de Bad Bunny dedicó 5 meses para detallar cada uno de los rasgos del cantante, incluso simularon su conocido chasquido de dedos.

Con esto, los creativos detrás de la figuras buscan que el público sienta el “movimiento” de la escultura.

Figura de cera de Bad Bunny en Madrid (Instagram/@badbunnytdr)

La figura de cera de Bad Bunny fue develada tras su éxito en España

Bad Bunny dará 10 conciertos en Madrid, los cuales iniciaran el sábado 30 de mayo y finalizarán hasta el 15 de junio.

El Museo de Cera de Bad Bunny develó su figura días antes de sus entrada triunfal a la capital española y el público ya tiene acceso a ella.

La entrada al Museo de Cera de Madrid cuesta 384 pesos y los sábados tiene un costo de 404 pesos.

La figura de cera de Bad Bunny está ambientada con sus canciones y el público puede fotografiarse con ella.