Ponen a la venta la mansión de Juan Gabriel en Florida, la cual tiene un costo de más de 700 millones de pesos.

La casa de Juan Gabriel se ubica en Southwest Ranches, al norte de Miami, y está conformada por cuatro hectáreas; adquirió el lugar en 1995.

La propiedad que perteneció a Juan Gabriel cuenta con 8 dormitorios y 13 baños, así como una extenso espacio para áreas recrativas.

Venden la mansión de Juan Gabriel en Miami por más de 700 millones de pesos

La casa donde habitó Juan Gabriel en Miami salió a la venta el pasado 7 de octubre y hasta el momento es la propiedad más cara que ha puesto a la venta la inmobiliaria Coldwell Banker.

Cuando Juan Gabriel vivió en esta residencia, el lugar estaba conformado por una casa principal y otras pequeñas construcciones donde vivía su hijo Iván Aguilera y su madre, Victoria Valadez, según información de Ventaneando.

Casa de Juan Gabriel está a la venta por más de 700 millones de pesos (coldwellbanker)

La propiedad se vendió en 2022 por más de 168 millones de pesos y posteriormente se remodeló para que fuera un complejo tipo resort.

Pati Chapoy expresó que la casa de Juan Gabriel tenía una decoración muy particular, ya que el cantante gustaba de las antigüedades y colocaba las decoraciones que quisiera sin seguir un solo estilo.

Juan Gabriel solía decorar sus casas personalmente y, tras su muerte, la propiedad de Florida continuó en su familia hasta 2022, cuando se pudo a la venta por menos de la mitad de la cantidad actual.

Así luce la casa que fue de Juan Gabriel en Miami

La casa que perteneció a Juan Gabriel cuenta con cuatro hectáreas y se localiza en Sunshine Ranches; actualmente está dividida en 6 casas.

La residencia principal de la casa de Juan Gabriel tiene:

5 dormitorios

6 baños

Una casa de huéspedes: con 3 dormitorios y 2 baños

Casa Club independiente

Un garage para 4 coches

Cancha de baloncesto

Establo

Piscina estilo resort

Estanques de peces koi

En total, la propiedad cuenta con 8 dormitorios y 13 baños; aunque ha sido modificada por los propietarios actuales, la casa del cantante conserva la estructura original de su construcción en 1964.