El Senado de la República podría otorgarle la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel por la unión que generó con su música entre los mexicanos.

Habría que pensarlo, yo cuando menos lo plantearía que se pensara, todo este país sabe quién es Juan Gabriel (…) es el único que ha unido a chairos y fifís, a ricos y pobres. Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República

Morena propuso a Carlos Slim y Olga Sánchez Cordero para obtener la Medalla Belisario Domínguez, mientras Higinio Martínez cree que se le podría otorgar este galardón a un líder del Movimiento del 68 o Juan Gabriel.

Juan Gabriel (Agencia México )

El Senado analizará darle la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel

Durante una conferencia de prensa, Higinio Martínez habló del impacto que ha tenido la música de Juan Gabriel en México, razón por la que analizarían otorgarle la Medalla Belisario Domínguez.

Higinio Martínez recordó que la Medalla Belisario Domínguez se entrega a los mexicanos que hayan servido a la patria y explicó el motivo por el cual a veces se le llega a entregar a empresarios como Alberto Baillères González, en 2015.

El presidente la mesa directiva mencionó que debería de analizarse la posibilidad de entregar la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel.

Pues considera que el cantautor impactó en la sociedad con su arte, e incluso rompió los estigmas sobre la música popular mexicana y sus canciones suelen ser símbolo de unión en diversas generaciones.

Juan Gabriel ha unido (…) nos unía a lo que hoy se denomina fifís y chairos, todos cantando juntos, abrazados y vitoreando, eso hacía Juan Gabriel. Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República

Juan Gabriel, cantante. (Agencia México)

Higinio Martínez no propondrá a Juan Gabriel para la Medalla Belisario Domínguez

Aunque Higinio Martínez no propondrá a Juan Gabriel para la Medalla Belisario Domínguez, asegura que se le debería considerar.

El senador asegura que Juan Gabriel hablaba de política en sus conciertos y lo consideraba un mexicano excepcional.

Un mexicano excepcional, no lo sé, yo no lo propondría, pero valdría la pena analizar la posibilidad de que un mexicano como el. Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República

Hasta el momento, el Senado de la República no ha hecho formal la postulación de Juan Gabriel para la Medalla Belisario Domínguez.

Por otro lado, Morena mencionó que ellos postularían para recibir la Medalla Belisario Domínguez a Olga Sánchez Cordero y el empresario Carlos Slim.