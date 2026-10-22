La cantante española del urbano, Bad Gyal llega al Palacio de los Deportes de la CDMX con concierto único para este 22 de octubre.
Así que prepárate para disfrutar de la música de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes que ya te traemos el setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora en la que comienza el concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sayuri & Sopholov
- Setlist de canciones: Aproximadamente 27 de canciones en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist de canciones para Bad Gyal en el Palacio de los Deportes del 22 de octubre
Bad Gyal se presenta hoy 22 de octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira de conciertos, Más Cara World Tour.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Un Coro y Ya :)
- Más Cara
- Gatitas
- Da Me
- Te Daré
- Sin carné
- Noticia de Ayer
- Duro de Verdad pt.2
- Que rico
- Fashion Girl pt.2
- Perro
- Choque
- Tic Tac (Hour Love)
- La Iniciativa
- Blin Blin
- Flow 2000
- Chulo pt.2
- De Por Vida
- Fa$hion Killa
- Zorra
- Perdió
- Angelito
- Muñeca
- La que no se mueva
- Slim Thick
- Fuma
- Fiebre