La cantante española del urbano, Bad Gyal llega al Palacio de los Deportes de la CDMX con concierto único para este 22 de octubre.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes que ya te traemos el setlist y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora en la que comienza el concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sayuri & Sopholov
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 27 de canciones en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Bad Gyal en México 2026
Bad Gyal en México 2026 (OCESA )

Posible setlist de canciones para Bad Gyal en el Palacio de los Deportes del 22 de octubre

Bad Gyal se presenta hoy 22 de octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira de conciertos, Más Cara World Tour.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Un Coro y Ya :)
  2. Más Cara
  3. Gatitas
  4. Da Me
  5. Te Daré
  6. Sin carné
  7. Noticia de Ayer
  8. Duro de Verdad pt.2
  9. Que rico
  10. Fashion Girl pt.2
  11. Perro
  12. Choque
  13. Tic Tac (Hour Love)
  14. La Iniciativa
  15. Blin Blin
  16. Flow 2000
  17. Chulo pt.2
  18. De Por Vida
  19. Fa$hion Killa
  20. Zorra
  21. Perdió
  22. Angelito
  23. Muñeca
  24. La que no se mueva
  25. Slim Thick
  26. Fuma
  27. Fiebre