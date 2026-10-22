La cantante española del urbano, Bad Gyal llega al Palacio de los Deportes de la CDMX con concierto único para este 22 de octubre.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes que ya te traemos el setlist y telonero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora en la que comienza el concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sayuri & Sopholov

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 de canciones en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Bad Gyal en México 2026 (OCESA )

Posible setlist de canciones para Bad Gyal en el Palacio de los Deportes del 22 de octubre

Bad Gyal se presenta hoy 22 de octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira de conciertos, Más Cara World Tour.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: