El romance prohibido que hubo entre Jorge Salinas y Andrea Noli es un tema que siempre ha llamado la atención por lo escandaloso que fue al traer una hija al mundo.

Jorge Salinas de 56 años de edad y Andrea Noli estuvieron envueltos en un embrollo en la década de los 2000 debido a una relación extramarital que dejó al actor con una hija que tardó años en reconocer.

Las razones por las que la relación de Jorge Salinas y Andrea Noli fue tan escandalosa

Jorge Salinas y Andrea Noli de 52 años de edad, estuvieron enredados en un escándalo cuando se dio a conocer su relación extramarital en medios de comunicación.

Gracias a la supuesta ayuda de Alexis Ayala de 59 años de edad, quien presentó a Andrea Noli con Jorge Salinas fue que se dio en flechazo, pero a él poco le importó estar casado.

Jorge Salinas, actor. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

La historia real de Jorge Salinas y Andrea Noli se suscitó a mediados de los años 2000 mientras el actor estaba casado con Fátima Boggio, de edad desconocida.

Sin embargo, en declaraciones de la actriz “no era una relación en sí” sino convivencia que la hizo caer en los encantos del actor.

“Él era muy seductor y yo una chavita encandilada y así se dio (...) No, nunca fuimos formales, pero yo sí sabía que él estaba casado”.

A pesar de que los encuentros entre Jorge Salinas y Andrea Noli eran privados, se dice que cuando salieron a la luz en medios de comunicación fue que Fátima Boggio se enteró.

Pese a esto, Fátima Boggio perdonó a Jorge Salinas y decidió seguir con su matrimonio, aunque se decía que atravesaban una crisis de pareja.

El matrimonio de Jorge Salinas con Fátima Boggio siguió hasta que públicamente se dio a conocer que la infidelidad del actor con Andrea Noli resultó en un embarazo.

Andrea Noli, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Según la actriz, desde el primer momento en que supo de su embarazo asumió esto como un deber que ella debía seguir sola, sobre todo porque Jorge Salinas tenía problemas personales con Fátima Boggio.

“A esas alturas había decidido que iba a sacar el embarazo sola. Nunca pretendí que él estuviera conmigo (...) Yo sabía que en ese entonces él [Jorge Salinas] estaba en problemas con su matrimonio (...) Asumo esto como algo para mí que yo voy a hacer. No espero nada de ti”. Andrea Noli, actriz.

Aunque Andrea Noli aseguró haberle contado únicamente a Jorge Salinas esperando no se hiciera un escándalo de su maternidad, no fue así, pues él vendió la nota TVNotas y la controversia surgió.

“Se metieron hasta el cunero a tomarle una foto a mi hija, fue eso lo que salió en la portada [de TVNotas] Nadie sabía más que él, se lo pedí por el bien de mi hija”. Andrea Noli, actriz.

Incluso la actriz asegura que en la llamada que tuvo con Jorge Salinas, donde ella le dijo del embarazo y él le dijo que quería verla para hablar en persona, fue el último contacto que tuvieron “no me vio ni embarazada”.

En la actualidad, Andrea Noli sí se dice arrepentida de haber sido la amante de Jorge Salinas asegurando que en ese entonces por su edad no le importó y que no repetiría el error. Además de que dice haber declarado contra Fátima Boggio y no lo volvería a hacer.

“Estupidez de la edad, no le di importancia [a su matrimonio] es algo que uno a veces hace sin pensar en las consecuencias (...) No volvería a cometer el mismo error, no volvería a lastimar a otra mujer, a una familia”. Andrea Noli, actriz.

Jorge Salinas tardó al menos 16 años en convivir con la hija que tuvo con Andrea Noli en su romance prohibido, pero escandaloso

Andrea Noli y Jorge Salinas tuvieron una relación extramarital que terminó en un escándalo luego de que la actriz salió embarazada, llevando al actor a convivir con su hija 16 años después de que naciera.

Pese a que la actriz asumió la responsabilidad de su embarazo y respeto la decisión de Jorge Salinas de nunca buscar convivir ni aportar monetariamente, con lágrimas dejó ver que sí le dolía.

Lo contado por la actriz fue que su hija Valentina Noli le escribía cartas y poemas a su padre pese a que aún no lo conocía ni tenía idea de la historia que se suscitó con Jorge Salinas.

Aunque Andrea Noli no especificó a qué edad le contó todo a su hija Valentina Noli, compartió que fue “poco a poco” hasta que fue consciente de que su papá era Jorge Salinas y que él decidió no saber de ella.

Lo que sí es certero es que Valentina Noli tenía 15 años y ya sabía toda la historia con Jorge Salinas e incluso usaba redes sociales consciente de todo lo que se hablaba de ellos.

Valentina Noli y Andrea Noli. (@andreanoli)

Por otra parte, Andrea Noli aseguraba que Valentina Noli no tenía el menor interés en conocer a Jorge Salinas a sus 15 años, pero poco tiempo después eso cambió.

Aunque no se sabe con certeza a qué edad comenzó a convivir Jorge Salinas con su hija Valentina Noli, la actriz dijo “hace un par de años” este la buscó para conocerla. Siendo que el actor por primera vez la incluyó entre sus hijos en 2022 con un “tengo seis hijos”.

Incluso, Jorge Salinas estuvo presente en la graduación de Andrea Noli de la preparatoria junto con su esposa Elizabeth Álvarez y los dos hijos que tiene con ella.

Por otra parte, Andrea Noli señaló que ahora que Valentina Noli tiene 18 años de edad, está estudiando Relaciones Internacionales en Madrid, España y Jorge Salinas se hace cargo de los gastos de su hija.

Según Andrea Noli, parte de este cambio de perspectiva que tuvo Jorge Salinas fue gracias a Elizabeth Álvarez, su actual esposa.

“Hace un par de años el acercamiento se dio (...) Estoy muy agradecida con él y con toda su familia, Elizabeth [Álvarez] ha sido de gran apoyo (...) A partir de este momento Jorge Salinas está respondiendo [económicamente] como debe de ser, con las necesidades que ella tiene”. Andrea Noli, actriz.

Con información de ‘Imagen Entretenimiento’, ‘Ventaneando’ y ‘Las Estrellas TV’.