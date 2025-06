Andrea Noli -de 52 años de edad- cocinó un platillo en MasterChef Celebrity 2025 al que llamó “Ni eras tan bueno” y se lo dedicó a un ex ¿Fue a Jorge Salinas?.

El domingo 29 de junio fue la decimocuarta emisión de MasterChef Celebrity 2025 y Andrea Noli ganó el primer reto tras cocinar un platillo “despechado”.

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity 2025, Andrea Noli se inspiró en una ex para cocinar un platillo que la subió al balcón.

Los participantes de MasterChef Celebrity 2025 abrieron una caja misteriosa, la cual tenían tarjetas con frases.

A Andrea Noli le tocó la frase: “Te amo, pero yo me amo más”, lo cual le trajo recuerdo de una relación que la atormentó en el pasado.

Andrea Noli contó que su platillo estaba inspirado en una ex pareja que era tóxica, pues esta persona era quien lo cocinaba.

“Esa persona hacía ese platillo y aunque me parecía delicioso cuando lo hacía él (…) me costó mucho salir adelante (de esa relación) fue una época muy difícil”

La actriz se negó a decir el nombre del ex que la estaba inspirando, pero asegura que si él llegaba a ver el programa, sabría que hablaba de él.

El platillo que Andrea Noli cocinó en MasterChef Celebrity 2025, era una receta que hacía uno de sus ex.

La actriz quiso mejorar la receta y lo llamó: “Ni eras tan bueno”, el cual da a entender que tanto el ex como su platillo, no eran de lo mejor.

El platillo consistía en pasta con camarones y el platillo dejó fascinados a los chefs, quienes decidieron que subiera al balcón.

Andrea noli contó la historia de su tórrido y tormentoso romance, pero sin el nombre del responsable.

Pero hay quienes creen que se refería a Jorge Salinas -de 56 años de edad- con quien tuvo una hija en 2006.

“Empecé con ese amor y las predicciones era terribles, tanto Ofelia por su lado, tanto Bárbara me dijeron: ‘no le entres a eso’ y así me fue, una de las cosas buenas que me dejó esa relación es este platillo”

Andrea Noli