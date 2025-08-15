En la década de los 2000, Andrea Noli se vio envuelta en el escándalo al destaparse su romance extramarital con Jorge Salinas.

De aquella relación nació una hija, la cual Jorge Salinas se negó a reconocer. Hecho que Andrea Noli aceptó, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Andrea Noli?

Andrea Gabriela Noli Costantinescu, conocida como Andrea Noli, es una reconocida actriz mexicana nacida en Francia.

Es hija de la pareja de músicos profesionales, el uruguayo Daniel Noli y la rumana Costantinescu, quienes la trajeron a México cuando tenía dos años.

Andrea Noli inició una carrera en el mundo artístico dentro del modelaje, lo que le dio oportunidad de integrarse al grupo musical “Las Tropicosas”.

Posteriormente, comenzó su paso por el mundo de la actuación en 1991, formando parte de exitosas telenovelas como “Muchachitas” o “Cielo Rojo”.

Andrea Noli principalmente brilló dentro de la cadena de TV Azteca.

Más adelante, continuó con otros proyectos televisivos, hasta que hizo una pausa para alejarse temporalmente de la pantalla.

Andrea Noli (Agencia México.)

¿Qué edad tiene Andrea Noli?

Andrea Noli nació un 25 de agosto de 1972, por lo que en la actualidad tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Andrea Noli?

Tras su escandalosa relación con Jorge Salinas, de actualmente 57 años, Andrea Noli decidió mantener su vida amorosa en privado.

Hoy en día no está casada.

Andrea Noli, Jorge Salinas (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Andrea Noli?

Andrea Noli pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Noli?

Andrea Noli tiene una hija llamada Valentina Noli, de 18 años de edad, fruto de su romance con Jorge Salinas.

¿Qué estudió Andrea Noli?

Andrea Noli estudió actuación y música.

Andrea Noli (Instagram andreanoli / Instagram andreanoli)

¿En qué ha trabajado Andrea Noli?

Andrea Noli es conocida por su participación en cine, teatro y televisión.

Su trayectoria despegó principalmente en México, donde ha trabajado en diversas telenovelas y series como:

Alma de hierro

La otra cara del alma

Amor sin maquillaje

Cielo Rojo

Vivir a destiempo

Cada quien su santo

Se busca hombre

Por ti

La heredera

Top Models

Los Sánchez

Un día para vivir

Como agua para chocolate

Andrea Noli también ha incursionado en el cine, una de sus apariciones más desatacadas fue en “No Manches Frida” junto a Martha Higareda, de 41 años de edad.

Andrea Noli (Instagram andreanoli / Instagram andreanoli)

Andrea Noli tuvo un romance prohibido con Jorge Salinas del que nació una niña

Andrea Noli y Jorge Salinas se conocieron por medio de Alexis Ayala, de 60 años de edad. La química surgió de inmediato.

Andrea Noli y Jorge Salinas tuvieron una relación extramarital, él estaba casado con Fátima Boggio, de edad desconocida.

Andrea Noli lo sabía y aún así decidió seguir adelante, acción de la hoy que se arrepiente, señaló en un episodio del programa “El minuto que cambió mi destino”.

“Él era muy seductor y yo una chavita encandilada y así se dio (...) No, nunca fuimos formales, pero yo sí sabía que él estaba casado” Andrea Noli

De aquel romance nació una niña, la cual Jorge Salinas no quiso conocer y mucho menos reconocer.

Al enterarse del embarazo por medio de una llamada telefónica que la actriz le hizo; él dijo que lo hablarían en persona, pero nunca pasó. Fue el último contacto que tuvieron.

“No me vio ni embarazada” Andrea Noli

Sin embargo, de acuerdo con la actriz, fue él quien vendió la nota de su existencia a TV Notas.

Por lo que se hizo público el romance prohibido, el nacimiento de la niña y que el actor atravesada por una crisis matrimonial.

"Se metieron hasta el cunero a tomarle una foto a mi hija, fue eso lo que salió en la portada (de TVNotas). Nadie sabía más que él" Andrea Noli

Jorge Salinas convivió con su hija hasta que ella cumplió 16 años

Valentina Noli se enteró de toda la historia detrás del romance entre su madre Andrea Noli y Jorge Salinas cuando cumplió 15 años.

Por decisión propia no buscó a su padre, fue Jorge Salinas quien la contactó un año después, incluso asistió a su graduación, evento al que también asistió Andrea Noli.

En 2022, por primera vez, el actor aceptó que tiene seis hijos, incluida Valentina Noli.

Andrea Noli y su hija Valentina (@andreanoli / Instagram)

Hoy que Valentina Noli tiene 18 años y estudia Relaciones Internacionales en Madrid, España, es su padre quien cubre ese gasto.

El cambio de actitud de Jorge Salinas hacia su hija lo habría generado Elizabeth Álvarez, de 47 años, quien es la actual esposa del actor.

"Estoy muy agradecida con él y con toda su familia, Elizabeth (Álvarez) ha sido de gran apoyo. A partir de este momento Jorge Salinas está respondiendo (económicamente) como debe de ser, con las necesidades que ella tiene" Andrea Noli

Andrea Noli en MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity 2025 volvió a sorprender al anunciar a Andrea Noli como la onceava participante que se suma al reality show de cocina.

Durante la transmisión del matutino de Venga la Alegría, los conductores confirmaron la participación de la actriz mexicana.

Andrea Noli, quien se había retirado de la televisión, regresa a TV Azteca; una de las televisoras que la vio nacer como actriz.

En medio de la entrevista por su participación, Andrea Noli aseguró estar acostumbrada estar en la cocina, ya que desde pequeña se encargo de esta labor en casa.