María José Magán ex de Matías Novoa revela como va el proceso de manutención de su hijo a semanas de que nazca el de Michelle Renaud.

Matías Novoa junto a Michelle Renaud están alistando los últimos detalles para la llegada de su primer bebé juntos, quien nacerá fuera de México.

Sin embargo, el actor a su vez, solventa algunos problemas legales que tiene con la mamá de su primogenito, María José Magán.

Los rumores señalan que Matías Novoa de 43 años de edad, tiene una deuda por pensión alimenticia para su hijo Axel.

Matías Novoa, quien actualmente se encuentra en España junto a su esposa Michelle Renaud en la espera de su primer hijo en común.

Continúa enfrentado un proceso legal contra su expareja María José Magán de 39 años de edad, por la manutención y convivencia de su primogénito de nombre Axel.

El actor ha intentado hacer caso omiso del tema desmintiendo que tenga algún tipo de conflicto legal o una deuda millonaria por la pensión alimenticia de su hijo mayor.

En esta ocasión, María José Magán brindó una entrevista al programa Venga la Alegría para hablar del delicado tema.

Y sin entrar en detalles económicos solo confirmó que esta en la espera de una resolución.

María José Magán destacó que se encuentra bien, disfrutando de su tiempo con su hijo, los frutos que esta dando de su carrera.

Y de las merecidas vacaciones que actualmente goza demostrando que todo suceda para bien por el bienestar de su hijo.

La actriz venezolana compartió como ha manejado esta situación con su hijo ahora en la adolescencia

“Tuve conversaciones con su terapeuta, para saber qué contestar, cómo contestar, qué decir y no hablar de más, porque cada etapa… y bueno, me instruí muchísimo por ahí y traté de decirle las cosas lo más abierto posible y de la mejor manera para que él entienda y siempre le digo ‘lo que no sepas lo investigamos juntos, para que tú tengas toda la información’”

María José Magán