Con el corazón destrozado, Matías Novoa revela cómo vivió la muerte de su primer bebé con Michelle Renaud, pero se muestra emocionado con la llegada de Milo.

Desde que confirmaron su embarazo, Michelle Renaud -de 35 años de edad- y Matías Novoa se han mostrado muy contentos de tener a su primer bebé juntos.

En medio de su felicidad, Michelle Renaud sorprendió al revelar que con Matías Novoa -de 43 años de edad- vivió un difícil momento luego de que perdieron un bebé.

Aunque fue un doloroso momento, Michelle Renaud y Matías Novoa supieron superarlo como pareja y ahora se encuentran a la espera de su bebé.

Sin embargo, Matías Novoa confesó que enterarse de que habían perdido un bebé no había sido fácil y es que entre sus planes se encontraba convertirse en padres.

En el podcast “Me late ser humano”, Michelle Renaud abrió su corazón y reveló que no fue fácil quedar embarazada por segunda ocasión.

Y es que más allá de las dificultades del tratamiento, Michelle Renaud y Matías Novoa tuvieron que enfrentarse a un difícil momento cuando perdieron un bebé.

Michelle Renaud confesó que aunque fue un momento muy complicado ya que tenían el deseo de ampliar su familia, agradeció tener el apoyo de Matías Novoa.

En entrevista para el programa Hoy, Matías Novoa rompió el silencio y reveló cómo vivió el haber perdido un bebé.

Matías Novoa confesó que se encontraba muy emocionado, pero lamentablemente cuando fueron a ver el ultrasonido el bebé ya no tenía movimiento.

“No fue fácil, teníamos… bueno, el bebé, ves que los primeros tres meses son los más complicados, y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé”

Durante su conversación, Matías Novoa confesó que cuando recibió la noticia quedó en shock y no sabía como actuar ya que se le derrumbó todo.

Sin embargo, Matías Novoa sabía que tenía que apoyar a Michelle Renaud ya que sabía que era un difícil momento.

Matías Novoa destacó que tras pasar el doloroso duelo, con Michelle Renaud sabía que iban a lograr convertirse en padres.

“A mí se me derrumbó todo, no sabía ni qué pensar, yo quedé en shock y de repente reaccioné y nada más quise apoyar a Miche. Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego ya dijimos ‘vamos, lo vamos a lograr’”

Matías Novoa