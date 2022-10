YosStop estaría en los últimos días de su embarazo y su amiga Luna Bella asegura que la bebé Amyra nacerá el 31 de octubre y será una ‘brujita’.

Los seguidores de la influencer de 32 años de edad, han estado al pendiente de su embarazo, incluso han comenzado a apostar por la fecha en la que dará a luz.

Yoseline Hoffman ha compartido las etapas de su embarazo con sus seguidores y en sus últimas historia mencionó que les ha fallado la intuición a sus fans, pues a pesar de que aseguran que la bebé llegará pronto, esto no ha ocurrido.

“Para todos aquellos que han asegurado que nace Amyra, me llegan muchos mensajes así de: ‘Estoy segura que nace hoy’, ‘Estoy segura que nace mañana’ (...) y no ha pasado, está fallando su intuición” dijo la youtuber en una historia de Instagram.

YosStop mencionó que no está segura de la fecha en la que nacerá su bebé, pero contó que está segura que Amyra ya no cabe en su vientre.

“Ya no cabe, ya no cabemos. Ya las dos estamos apretadas. Ya se que falta poquito, pero es como güey, quiero encorvarme, quiero hacerme rollito”

Los seguidores de YosStop siguen esperando el nacimiento de su primera hija, por lo que han tratado de adivinar la fecha en la que nacerá.

Es por eso que Luna Bella también entró en la dinámica de adivinar y asegura que la bebé Amyra nacerá el 31 de octubre.

Fue a través de sus historias de Instagram que Luna Bella hizo su predicción: “Estaba viendo las historias de YosStop donde sus seguidores están diciéndole que va nacer su niña hoy, mañana, pasado (...) yo digo que va ser una brujita”.

Luna Bella, de 31 años de edad, cree que la bebé de YosStop nacerá en Halloween, por lo que será una ‘brujita.

La influencer asegura que no tiene la fecha exacta del nacimiento de su bebé, pero estos últimos días han sido complicados para ella.

“Esta última semana está horrible, tengo asco, me duele la cabeza, me duele el cuello, ya no soporto estar en una posición. Estoy muy apretada, no puedo respirar bien (...) me siento un poco frustrada”

YosStop