YosStop asustada por el interés en ver la cara de su hija que solo es una bebé y no entiende la obsesión de algunas personas por conocer cómo es su hija.

A tres meses de que anunció que se encontraba embarazada, YosStop señaló que ella prefiere no sobre exponer en las redes sociales a su bebé pues no entiende el interés de que muestre su rostro.

YosStop de 32 años de edad compartió que se encuentra muy emocionada con la llegada de su bebé e incluso ya reveló el nombre que llevará.

Desde que anunció que se convertirá en mamá, YosStop ha compartido varios detalles de su embarazo a través de las redes sociales e incluso compartió que estaba esperando una niña.

A través de su cuenta de Instagram, YosStop realizó una serie de preguntas y respuestas, uno de los cuestionamientos que le hicieron y la sorprendieron mucho fue si mostrará el rostro de su bebé.

YosStop se mostró consternada por el interés de las personas por conocer la cara de su hija y aseguró que se trata de una bebé.

En su respuesta YosStop cuestionó a todas las personas sobre cuál era su necesidad de conocer la cara de su hija.

YosStop incluso destacó que ella preferiría ser de las personas que tapan la cara de sus hijos en lugar de sobre exponerlo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, YosStop compartió que ya había elegido el nombre que le pondrá a su hija.

Junto a su esposo Gerardo González, YosStop destacó que aunque aún falta tiempo para el nacimiento de su bebé, ya tenía su nombre.

YosStop compartió que desde que se enteró que se encontraba embarazada ella ya sabía que iba a ser una niña por lo que de inmediato comenzó a buscar nombres ya que buscaba que su hija tuviera un nombre original.

“El día que yo me enteré de que estaba embarazada sabía que era una niña, me llegó con una seguridad tremenda y tenía razón [...] en esas primeras semanas que me estaba sintiendo super mal pensé en nombres de niña así que ya saben, me metí a Google, busqué por abecedario y hasta nombres de Diosas porque la verdad a mí me gusta los nombres originales”

YosStop