Kuno Becker -de 46 años de edad- está debutando como papá, pues incluso ya compartió las primeras fotos de su bebé con una conmovedora carta.

Fue en marzo pasado cuando el actor mexicano había anticipado en una entrevista que su primogénita nacería en abril de este 2024.

Kuno Becker llegó a comentar que tenía todo listo para el momento del parto; desde sus autos con tanque lleno de gasolina, hasta una maleta con ropa.

Y ahora, la feliz llegada de su hijita por fin tuvo lugar, pues el actor ya le dedicó sus primeras de muchas palabras de aliento y cariño a su recién nacida.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kuno Becker compartió con sus seguidores las primeras imágenes a lado de su hija.

Esto a lado de una larga y conmovedora carta de agradecimiento, misma en la que el actor expresa toda la emoción que siente por el feliz momento.

Primero que nada Kuno Becker expresó todo lo que está dispuesto a enseñarle a su hija de la vida, garantizándole que le contarás todas sus experiencias.

Pues de este modo espera que en el futuro su bebé tenga todas las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida y a quien la rete:

Posteriormente, Kuno Becker admitió que está en medio de uno de su retos más grandes: El de aprender a ser papá.

Sin embargo, dejó en claro que asumirá su papel con mucha responsabilidad, pues quiere poder ganarse el amor, el respeto y la confianza de su hija:

“Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando”.

Kuno Becker